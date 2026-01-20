Курс валют у вівторок: долар в банках втратив 10 копійок

У вівторок, 20 січня, на готівковому ринку середній курс долара впав на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках впав на 3 копійки у купівлі та зріс на 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 10 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,55 грн. Євро купують за 50,10 грн, а продають за 50,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,40−43,53, євро — 50,60−50,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,28−43,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,59−50,62 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту