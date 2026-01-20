У вівторок, 20 січня, на готівковому ринку середній курс долара впав на 10 копійок у купівлі та у продажу. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі та додало 5 копійок у продажу.
20 січня 2026, 10:35
Курс валют у вівторок: долар в банках втратив 10 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках впав на 3 копійки у купівлі та зріс на 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 10 копійок.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,05−43,55 грн. Євро купують за 50,10 грн, а продають за 50,80 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,40−43,53, євро — 50,60−50,85 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,28−43,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,59−50,62 грн/євро.
Джерело: Мінфін
