«Мінфін» розпочинає новий проєкт авторських колонок «Від редакції»

Ми розпочинаємо новий редакційний проєкт — серію авторських колонок від журналістів та редакторів «Мінфіну». Це будуть чесні, але суб'єктивні тексти про найважливіші або просто цікаві, на нашу думку, теми.

Наша ціль не лише висвітлювати актуальні новини, але й ближче познайомити читачів із членами редакції та їхніми поглядами.

Кожна публікація в цій серії — це особиста позиція автора, з якою інші колеги можуть погоджуватись або ні.

Перша колонка цієї серії від заступника головного редактора «Мінфіну» Олексія Писарева про те, чому корупція в Україні насправді нижча, ніж може здатися на перший погляд.

Сподіваємось, вам сподобається новий формат. Чекаємо на ваші відгуки та коментарі.