Ми розпочинаємо новий редакційний проєкт — серію авторських колонок від журналістів та редакторів «Мінфіну». Це будуть чесні, але суб'єктивні тексти про найважливіші або просто цікаві, на нашу думку, теми.
19 січня 2026, 19:15
«Мінфін» розпочинає новий проєкт авторських колонок «Від редакції»
Наша ціль не лише висвітлювати актуальні новини, але й ближче познайомити читачів із членами редакції та їхніми поглядами.
Кожна публікація в цій серії — це особиста позиція автора, з якою інші колеги можуть погоджуватись або ні.
Перша колонка цієї серії від заступника головного редактора «Мінфіну» Олексія Писарева про те, чому корупція в Україні насправді нижча, ніж може здатися на перший погляд.
Сподіваємось, вам сподобається новий формат. Чекаємо на ваші відгуки та коментарі.
