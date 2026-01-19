Маск заробляє за чотири секунди стільки ж, скільки пересічна людина за рік — Oxfam

В світі дедалі швидшими темпами більшає мільярдерів, а їхні статки зростають з рекордною швидкістю. Такі висновки містить оприлюднена в неділю, 18 січня, доповідь міжнародної гуманітарної організації з питань розвитку Oxfam.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання статків мільярдерів

Згідно з даними аналітиків організації, нині близько трьох тисяч мільярдерів у світі володіють сукупним багатством у $18,3 трильйона. Показово, що протягом останніх років, статки мільярдерів неабияк зросли — тут з урахуванням інфляції з 2020 року показник зростання становить більш ніж на 80%.

Це тоді, коли майже половина населення планети змушена й надалі жити в умовах бідності, наголошують в Oxfam.

Сама доповідь ґрунтується на даних з різних джерел, зокрема на оцінках ділового видання Forbes, інформації Світового банку або доповіді UBS про глобальне багатство. За підрахунками Oxfam, лише за 2025 рік сукупні статки мільярдерів зросли майже на 16 відсотків — тобто утричі швидше, ніж у середньому в попередні роки.

Ера мільярдерів

Виявилося, що нині лише двадцятеро найбагатших людей світу володіють більшими статками, ніж бідніша половина населення планети, а це — понад чотири мільярди людей. «Ми живемо в епоху мільярдерів — і це невтішна новина для світу», — заявила голова правління Oxfam Німеччини Шарлотта Бекер.

За її словами, тепер концентрація багатства на вершині соціальної піраміди стається просто небаченими темпами, адже лише за рік мільярдери збагатилися на 2,5 трильйона доларів — суму, еквівалентну статкам біднішої половини людства.

Що спільного у Маска та пересічного трудівника

Доповідь Oxfam містить і низку показових розрахунків. Зокрема, найбагатша людина світу Ілон Маск, за оцінками організації, заробляє за чотири секунди стільки ж, скільки пересічна людина за рік. А щоб статки Маска почали зменшуватися, той мав би щосекунди роздавати понад $4 500.

Виявилося, що в середньому мільярдер заробляє близько шести тисяч доларів за 20-хвилинний сон і 145 тисяч доларів за вісім годин сну.

Німеччина — серед лідерів за кількістю мільярдерів

За даними Oxfam, торік у Німеччині кількість мільярдерів зросла на третину — до 172 осіб. Це ставить країну на четверте місце у світі за цим показником. Сукупні статки німецьких мільярдерів зросли в реальному вимірі приблизно на 30 відсотків і досягли $840,2 мільярда, пише DW.

Організація підрахувала, що німецький мільярдер заробляє середній річний дохід у країні менш ніж за півтори години. В Oxfam застерігають, що така прірва між бідними та багатими створює сприятливий ґрунт для антидемократичних сил. У зв’язку з цим організація закликає федеральний уряд запровадити вищі податки для найбагатших.

Політичний і медійний вплив мільярдерів — теж загроза

Oxfam також висловлює занепокоєння на тлі зростання політичного впливу украй заможних людей. За словами Бекер, це особливо помітно у США та поступово підриває демократичні процеси. Журнал Forbes зазначає, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп очолює «найприбутковішу президентську каденцію в історії країни», адже йому вдалося за цей час значно збільшити власні статки, зокрема завдяки операціям із криптовалютами.

Згідно з доповіддю Oxfam, під час останньої президентської кампанії у США 100 найбагатших родин інвестували рекордні 2,6 мільярда доларів. Ймовірність того, що мільярдер обійматиме політичну посаду, приблизно у чотири тисячі разів вища, ніж для пересічного громадянина. Крім того, сім із десяти найбільших медіакомпаній у світі частково перебувають у власності мільярдерів, кажуть в організації.