19 січня 2026, 10:00

OTP Leasing запускає нову програму лізингу для ФОП

Компанія OTP Leasing — лідер українського ринку лізингових послуг, оголошує про старт нової програми лізингу для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Нове рішення покликане підтримати малий бізнес, створивши максимально простий, швидкий і прозорий доступ до фінансування техніки, транспорту та обладнання.

Компанія OTP Leasing — лідер українського ринку лізингових послуг, оголошує про старт нової програми лізингу для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Програма орієнтована на ФОП усіх груп оподаткування та передбачає спрощені вимоги до документів і значно прискорену процедуру ухвалення рішення. Клієнти можуть отримати фінансування на легкові та комерційні автомобілі, сільськогосподарську техніку, спецтехніку.

Ключові переваги нової програми для ФОП від OTP Leasing:

  • мінімальний пакет документів;

  • аванс від 10%

  • гнучкі умови строків лізингу;

  • партнерські програми із провідними світовими виробниками та дилерами

  • можливість фінансування як нових, так і вживаних активів;

  • повна підтримка Клієнта на всіх етапах — від вибору техніки до завершення договору.

  • Без додаткових та прихованих платежів, укладається тільки один договір фінансового лізингу, решту зробить OTP Leasing (Страхування КАСКО та ОСЦПВ на весь строк лізингу, реєстрація предмету лізингу, сплата податків та зборів, укомплектування системами моніторингу GPS, адміністрування страхових випадків).

«Ми розуміємо, наскільки важливо сьогодні підтримати українських підприємців, — коментують у OTP Leasing. — Новий продукт розроблений таким чином, щоб максимально зняти бюрократичні бар'єри й дати бізнесу ресурс для розвитку вже зараз».

Запуск лізингу для ФОП — це частина стратегії OTP Leasing із розширення доступних фінансових інструментів для сектору МСБ та підтримки підприємницької екосистеми України.

Підприємець може оформити лізинг онлайн. Залишити заявку можна тут.

Джерело: Мінфін
