18 січня 2026, 13:09

Honda змінює логотип: легендарна літера «H» вперше за 57 років позбудеться рамки

Японський автогігант Honda оголосив про масштабну зміну своєї візуальної айдентики. Починаючи з 2027 року, усі нові моделі бренду отримають оновлений логотип, який символізує повну трансформацію компанії та її перехід в еру електромобілів. Про це повідомляє SlashGear.

Honda змінює логотип: легендарна літера «H» вперше за 57 років позбудеться рамки
Фото: pixabay

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новий дизайн: руки, що тягнуться до майбутнього

Нова емблема — це мінімалістична літера «H», яка більше не оточена звичною квадратною рамкою. Такий дизайн світ вперше побачив на концептах електрокарів Zero Series у 2026 році.

Новий логотип

Що варто знати про новий символ:

  • Символізм: Форма літери тепер нагадує дві простягнуті долоні. У Honda пояснюють, що це втілює відданість компанії клієнтам та прагнення розширювати межі мобільності.
  • Повернення до витоків: Це вже п’ята зміна логотипу з 1963 року. Цікаво, що новий безрамковий дизайн певною мірою відсилає до найпершого символу бренду, який використовувався ще до 1969 року.

Спочатку емблема з’явиться на електромобілях (EV) та гібридах (HEV), а згодом пошириться на весь модельний ряд, дилерські центри та гоночні підрозділи.

Уроки минулого: чому Honda діє обережніше за Kia?

Зміна логотипу — це завжди ризикований крок, і досвід інших виробників це підтверджує. Наприклад, коли у 2021 році компанія Kia представила свій новий футуристичний логотип, це викликало неабияку плутанину. Через специфічний шрифт багато покупців читали назву бренду як «KVN», і не розуміли, що це за марка авто.

Попри цей курйоз, Kia змогла вирівняти ситуацію і за результатами 2025 року навіть встановила рекорд із продажів. Проте Honda вирішила піти іншим шляхом:

  • Впізнаваність: Нова «H» залишається абсолютно зрозумілою. Водіям не доведеться вгадувати назву бренду, коли вони побачать новий Civic чи CR-V.
  • Простота: Замість радикального переписування шрифтів, Honda просто «звільнила» свій символ від обмежень рамки, зробивши його сучаснішим для цифрової епохи.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
