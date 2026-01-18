Honda змінює логотип: легендарна літера «H» вперше за 57 років позбудеться рамки

Японський автогігант Honda оголосив про масштабну зміну своєї візуальної айдентики. Починаючи з 2027 року, усі нові моделі бренду отримають оновлений логотип, який символізує повну трансформацію компанії та її перехід в еру електромобілів. Про це повідомляє SlashGear.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Новий дизайн: руки, що тягнуться до майбутнього

Нова емблема — це мінімалістична літера «H», яка більше не оточена звичною квадратною рамкою. Такий дизайн світ вперше побачив на концептах електрокарів Zero Series у 2026 році.

Новий логотип

Що варто знати про новий символ:

Символізм: Форма літери тепер нагадує дві простягнуті долоні. У Honda пояснюють, що це втілює відданість компанії клієнтам та прагнення розширювати межі мобільності.

Повернення до витоків: Це вже п’ята зміна логотипу з 1963 року. Цікаво, що новий безрамковий дизайн певною мірою відсилає до найпершого символу бренду, який використовувався ще до 1969 року.

Спочатку емблема з’явиться на електромобілях (EV) та гібридах (HEV), а згодом пошириться на весь модельний ряд, дилерські центри та гоночні підрозділи.

Уроки минулого: чому Honda діє обережніше за Kia?

Зміна логотипу — це завжди ризикований крок, і досвід інших виробників це підтверджує. Наприклад, коли у 2021 році компанія Kia представила свій новий футуристичний логотип, це викликало неабияку плутанину. Через специфічний шрифт багато покупців читали назву бренду як «KVN», і не розуміли, що це за марка авто.

Попри цей курйоз, Kia змогла вирівняти ситуацію і за результатами 2025 року навіть встановила рекорд із продажів. Проте Honda вирішила піти іншим шляхом: