Баг у січневому оновленні: деякі ПК на Windows 11 відмовляються вимикатися

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 січня 2026, 11:14

Баг у січневому оновленні: деякі ПК на Windows 11 відмовляються вимикатися

Компанія Microsoft підтвердила наявність критичної помилки в останньому пакеті оновлень безпеки за січень 2026 року. Користувачі певних версій Windows 11 зіткнулися з проблемою: при спробі вимкнути комп'ютер або перевести його в режим гібернації, пристрій просто перезавантажується. Про це повідомляє Bleepingcomputer.

Баг у січневому оновленні: деякі ПК на Windows 11 відмовляються вимикатися

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто під загрозою

Проблема стосується не всіх користувачів. Баг виявлено лише на пристроях, які відповідають таким критеріям:

  • Версія ОС: Windows 11 23H2 (редакції Enterprise та IoT).
  • Оновлення: встановлено пакет KB5073455 від 13 січня 2026 року.
  • Налаштування безпеки: увімкнено функцію System Guard Secure Launch, яка захищає процес завантаження від атак на рівні прошивки.

Замість завершення роботи система входить у цикл перезавантаження, що особливо небезпечно для власників ноутбуків: пристрій не переходить у режим сну чи гібернації в сумці, що призводить до повного розряджання батареї та перегріву.

Тимчасове рішення від Microsoft

Поки розробники готують офіційний патч (виправлення вже з'явилося у позачерговому оновленні KB5077797 від 17 січня, доступному в Каталозі оновлень Microsoft), компанія пропонує тимчасовий обхідний шлях для повного вимкнення ПК:

  • Натисніть «Пуск» і введіть у пошуку cmd.
  • Відкрийте «Командний рядок».
  • Введіть команду: shutdown /s /t 0 і натисніть Enter.

Для режиму гібернації робочого рішення наразі не існує. Microsoft наполегливо радить зберігати всі дані перед закриттям кришки ноутбука та використовувати повне вимкнення через командний рядок.

Інші проблеми оновлення

Окрім багу з вимкненням, Microsoft зафіксувала збої в роботі Remote Desktop (віддаленого робочого стола) для хмарних сесій Windows 365, спричинені оновленням KB5074109. Компанія обіцяє виправити всі помилки найближчими днями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами