Баг у січневому оновленні: деякі ПК на Windows 11 відмовляються вимикатися

Компанія Microsoft підтвердила наявність критичної помилки в останньому пакеті оновлень безпеки за січень 2026 року. Користувачі певних версій Windows 11 зіткнулися з проблемою: при спробі вимкнути комп'ютер або перевести його в режим гібернації, пристрій просто перезавантажується. Про це повідомляє Bleepingcomputer.

Хто під загрозою

Проблема стосується не всіх користувачів. Баг виявлено лише на пристроях, які відповідають таким критеріям:

Версія ОС: Windows 11 23H2 (редакції Enterprise та IoT).

Оновлення: встановлено пакет KB5073455 від 13 січня 2026 року.

Налаштування безпеки: увімкнено функцію System Guard Secure Launch, яка захищає процес завантаження від атак на рівні прошивки.

Замість завершення роботи система входить у цикл перезавантаження, що особливо небезпечно для власників ноутбуків: пристрій не переходить у режим сну чи гібернації в сумці, що призводить до повного розряджання батареї та перегріву.

Тимчасове рішення від Microsoft

Поки розробники готують офіційний патч (виправлення вже з'явилося у позачерговому оновленні KB5077797 від 17 січня, доступному в Каталозі оновлень Microsoft), компанія пропонує тимчасовий обхідний шлях для повного вимкнення ПК:

Натисніть «Пуск» і введіть у пошуку cmd.

Відкрийте «Командний рядок».

Введіть команду: shutdown /s /t 0 і натисніть Enter.

Для режиму гібернації робочого рішення наразі не існує. Microsoft наполегливо радить зберігати всі дані перед закриттям кришки ноутбука та використовувати повне вимкнення через командний рядок.

Інші проблеми оновлення

Окрім багу з вимкненням, Microsoft зафіксувала збої в роботі Remote Desktop (віддаленого робочого стола) для хмарних сесій Windows 365, спричинені оновленням KB5074109. Компанія обіцяє виправити всі помилки найближчими днями.