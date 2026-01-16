У ніч на суботу, 17 січня, Приватбанк проведе масштабні регламентні роботи свого процесингового центру. Це необхідно для модернізації системи, збільшення її потужності та підвищення рівня безпеки транзакцій, повідомляє пресслужба банку.
Приватбанк «стане на паузу» цієї ночі
Коли саме не працюватимуть сервіси
Технічний «тайм-аут» триватиме трохи більше шести годин:
- Початок: 17 січня о 00:05.
- Завершення: 17 січня о 06:30 ранку.
Які операції будуть недоступні
Протягом цього часу клієнти банку не зможуть скористатися жодним із основних фінансових інструментів:
- Операції з картками: неможливо буде переказати кошти, оплатити покупки в інтернеті або в магазинах.
- Банкомати та термінали: зняти готівку або поповнити рахунок через термінали самообслуговування буде неможливо.
- POS-термінали: підприємці не зможуть приймати оплату через термінали банку на касах.
Порада клієнтам
Банк традиційно обирає нічний час для робіт, щоб мінімізувати незручності для користувачів. Проте, якщо ви плануєте проводити будь-які оплати, варто зробити це до півночі 17 січня.
Вже з 06:30 ранку суботи всі сервіси мають відновити роботу в штатному режимі.
