MetaMask інтегрував мережу TRON, Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group: що нового на крипторинку

MetaMask інтегрував мережу TRON: користувачам стали доступні стейкінг TRX та операції з USDT

Криптогаманець MetaMask продовжує реалізацію стратегії мультичейн-платформи. Після успішного додавання підтримки біткоїна, Solana та Base, розробники оголосили про повну інтеграцію мережі TRON.

Цей крок дозволить користувачам MetaMask працювати з активами екосистеми Джастіна Сана безпосередньо у своєму звичному гаманці.

Завдяки оновленню, у MetaMask з’явився такий функціонал:

Робота з токенами TRC-20: Користувачі можуть зберігати, надсилати та отримувати активи стандарту TRC-20, зокрема найпопулярніший стейблкоїн USDT.

Автоматична адреса: Після оновлення застосунку TRON-адреса автоматично додається до наявного акаунта користувача.

Кросчейн-обмін: Через функцію MetaMask Swaps тепер можна обмінювати активи між мережами TRON, Ethereum, BNB Chain та іншими.

Однією з головних новацій став запуск стейкінгу TRX. Користувачі, які блокують свої токени, отримують:

Винагороди у монетах TRX.

Технічні ресурси — Bandwidth (Пропускна здатність) та Energy (Енергія).

Можливість використовувати ці ресурси для проведення транзакцій без сплати комісії.

Право голосу за суперпредставників (валідаторів) мережі.

На початковому етапі функція стейкінгу доступна лише у мобільному застосунку MetaMask, проте отримані ресурси можна використовувати і в десктопній версії розширення.

Експансія Ripple на ринку інституційного капіталу: Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group

Криптогігант Ripple Labs та фінансова група LMAX Group оголосили про масштабну співпрацю. Ripple виділяє $150 млн на підтримку стратегії зростання LMAX, а натомість отримує глибоку інтеграцію свого нового стейблкоїна Ripple USD (RLUSD) у світову торговельну інфраструктуру.

Ключовим елементом угоди є те, що LMAX інтегрує RLUSD як основний заставний актив. Це відкриває нові можливості для банків, брокерів та великих фондів:

Маржинальна торгівля: Інституційні гравці зможуть використовувати RLUSD як забезпечення для операцій.

Універсальність розрахунків: Стейблкоїн застосовуватимуть для розрахунків за спотовими криптоактивами, безстроковими ф’ючерсами, контрактами на різницю (CFD) та фіатними валютами.

Міжринкова мобільність: Через сервіс LMAX Custody клієнти зможуть миттєво переміщувати забезпечення між різними класами активів усередині екосистеми.

У Ripple наголошують, що ці інвестиції є кроком до зближення класичних ринків капіталу з цифровими. За задумом сторін, RLUSD має стати надійною сполучною ланкою, що поєднує швидкість блокчейну з надійністю традиційної інфраструктури.

Для Ripple це партнерство — прямий вихід на величезний ринок. Річний обсяг торгів LMAX перевищує $8 трлн. Крім того, угода передбачає технічну синергію: брокерський підрозділ Ripple Prime отримає прямий доступ до інституційної ліквідності майданчика LMAX Digital.

Bitdeer дихає у спину MARA: перегони найбільших публічних майнерів біткоїна вийшли на новий рівень

Компанія Bitdeer продемонструвала стрімке зростання у грудні 2025 року, впритул наблизившись до багаторічного лідера ринку — компанії MARA (раніше Marathon Digital). Завдяки агресивному розширенню власного парку обладнання, Bitdeer вдалося обійти більшість конкурентів та вийти на друге місце у рейтингу публічних майнерів.

За останній місяць 2025 року Bitdeer видобула 636 BTC, що на 20% перевищує показники листопада. Головні досягнення компанії:

Хешрейт: Реалізована потужність власного обладнання сягнула 55,2 EH/s.

Загальний хешрейт: З урахуванням управління сторонніми потужностями, показник зріс до 71 EH/s (проти 60,3 EH/s у листопаді).

Власні технології: Успіх забезпечений масовим розгортанням майнерів серії SEALMINER власної розробки.

Хоча MARA офіційно перестала розкривати сукупні дані видобутку, результати її пулу (MARA Pool) у грудні склали 675 BTC (приблизно 52 EH/s). З урахуванням частки у спільних проєктах на Близькому Сході, MARA все ще зберігає першу позицію, проте розрив із Bitdeer став мінімальним.

Завдяки грудневому ривку Bitdeer офіційно випередила інших великих гравців:

CleanSpark (622 BTC за грудень, хешрейт 47,1 EH/s).

IREN (раніше Iris Energy), також опинилася позаду у списку лідерів за обсягом видобутку.

Зростання Bitdeer відбувається у складних економічних умовах для галузі. Експерти зазначають, що «економіка майнінгу» залишається нестабільною:

Складність мережі продовжує зростати.

Ціна хешрейту тримається нижче позначки $40 за PH/s, що створює серйозний тиск на прибутковість.

У таких умовах Bitdeer робить ставку на вертикальну інтеграцію: компанія поступово відмовляється від застарілих сторонніх установок на користь енергоефективного обладнання власного виробництва. Аналітики очікують, що за умови стабільного постачання нових систем SEALMINER, Bitdeer має всі шанси поборотися за світове лідерство вже у першому кварталі 2026 року.

Біткоїн замість кредитної історії: Lemon та Visa запустили кредитну картку в Аргентині

Аргентинський криптогаманець Lemon представив нове фінансове рішення — кредитну картку, що дозволяє отримувати фіатні кошти під заставу біткоїнів. Проєкт, реалізований у партнерстві з Visa, спрямований на розширення доступу до кредитування без участі традиційних банків. Про це повідомляє La Nacion.

Головна особливість картки — відсутність вимог до кредитної історії користувача. Замість довідок про доходи гарантією виплати стає криптовалюта:

Застава: На старті користувач вносить 0,01 BTC (приблизно $969).

Кредитний ліміт: Під цю заставу надається овердрафт у розмірі 1 млн аргентинських песо (близько $680).

Безпека: Lemon запевняє, що застава не конвертується в інші активи та не перенаправляється третім особам, залишаючись лише гарантією повернення коштів.

Надалі компанія планує дозволити клієнтам самостійно обирати суму застави, що автоматично регулюватиме обсяг доступних кредитних коштів.

Картка інтегрована в глобальну мережу Visa, що дозволяє розраховуватися нею в будь-якому терміналі світу. Додаткові можливості включають:

Кешбек: повернення до 2% від суми покупок у біткоїнах.

Мультивалютність: підтримка стейблкоїнів (USDT, USDC, DAI) та Ethereum.

«Резервна» валюта: можливість обрати альтернативний актив для оплати, якщо на основному рахунку недостатньо коштів.

Протягом перших трьох місяців користування карткою безкоштовне. Далі щомісячна абонплата становитиме 7500 песо ($5,20). Проте банківський збір можна анулювати, якщо щомісяця купувати криптовалюту через застосунок на суму від $150.