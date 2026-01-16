MetaMask інтегрував мережу TRON, Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group: що нового на крипторинку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 січня 2026, 12:08

MetaMask інтегрував мережу TRON, Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

MetaMask інтегрував мережу TRON, Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group: що нового на крипторинку
Фото: pixabay

MetaMask інтегрував мережу TRON: користувачам стали доступні стейкінг TRX та операції з USDT

Криптогаманець MetaMask продовжує реалізацію стратегії мультичейн-платформи. Після успішного додавання підтримки біткоїна, Solana та Base, розробники оголосили про повну інтеграцію мережі TRON.

Цей крок дозволить користувачам MetaMask працювати з активами екосистеми Джастіна Сана безпосередньо у своєму звичному гаманці.

Завдяки оновленню, у MetaMask з’явився такий функціонал:

  • Робота з токенами TRC-20: Користувачі можуть зберігати, надсилати та отримувати активи стандарту TRC-20, зокрема найпопулярніший стейблкоїн USDT.
  • Автоматична адреса: Після оновлення застосунку TRON-адреса автоматично додається до наявного акаунта користувача.
  • Кросчейн-обмін: Через функцію MetaMask Swaps тепер можна обмінювати активи між мережами TRON, Ethereum, BNB Chain та іншими.

Однією з головних новацій став запуск стейкінгу TRX. Користувачі, які блокують свої токени, отримують:

  • Винагороди у монетах TRX.
  • Технічні ресурси — Bandwidth (Пропускна здатність) та Energy (Енергія).
  • Можливість використовувати ці ресурси для проведення транзакцій без сплати комісії.
  • Право голосу за суперпредставників (валідаторів) мережі.

На початковому етапі функція стейкінгу доступна лише у мобільному застосунку MetaMask, проте отримані ресурси можна використовувати і в десктопній версії розширення.

Експансія Ripple на ринку інституційного капіталу: Ripple інвестує $150 млн у LMAX Group

Криптогігант Ripple Labs та фінансова група LMAX Group оголосили про масштабну співпрацю. Ripple виділяє $150 млн на підтримку стратегії зростання LMAX, а натомість отримує глибоку інтеграцію свого нового стейблкоїна Ripple USD (RLUSD) у світову торговельну інфраструктуру.

Ключовим елементом угоди є те, що LMAX інтегрує RLUSD як основний заставний актив. Це відкриває нові можливості для банків, брокерів та великих фондів:

  • Маржинальна торгівля: Інституційні гравці зможуть використовувати RLUSD як забезпечення для операцій.
  • Універсальність розрахунків: Стейблкоїн застосовуватимуть для розрахунків за спотовими криптоактивами, безстроковими ф’ючерсами, контрактами на різницю (CFD) та фіатними валютами.
  • Міжринкова мобільність: Через сервіс LMAX Custody клієнти зможуть миттєво переміщувати забезпечення між різними класами активів усередині екосистеми.

У Ripple наголошують, що ці інвестиції є кроком до зближення класичних ринків капіталу з цифровими. За задумом сторін, RLUSD має стати надійною сполучною ланкою, що поєднує швидкість блокчейну з надійністю традиційної інфраструктури.

Для Ripple це партнерство — прямий вихід на величезний ринок. Річний обсяг торгів LMAX перевищує $8 трлн. Крім того, угода передбачає технічну синергію: брокерський підрозділ Ripple Prime отримає прямий доступ до інституційної ліквідності майданчика LMAX Digital.

Bitdeer дихає у спину MARA: перегони найбільших публічних майнерів біткоїна вийшли на новий рівень

Компанія Bitdeer продемонструвала стрімке зростання у грудні 2025 року, впритул наблизившись до багаторічного лідера ринку — компанії MARA (раніше Marathon Digital). Завдяки агресивному розширенню власного парку обладнання, Bitdeer вдалося обійти більшість конкурентів та вийти на друге місце у рейтингу публічних майнерів.

За останній місяць 2025 року Bitdeer видобула 636 BTC, що на 20% перевищує показники листопада. Головні досягнення компанії:

  • Хешрейт: Реалізована потужність власного обладнання сягнула 55,2 EH/s.
  • Загальний хешрейт: З урахуванням управління сторонніми потужностями, показник зріс до 71 EH/s (проти 60,3 EH/s у листопаді).
  • Власні технології: Успіх забезпечений масовим розгортанням майнерів серії SEALMINER власної розробки.

Хоча MARA офіційно перестала розкривати сукупні дані видобутку, результати її пулу (MARA Pool) у грудні склали 675 BTC (приблизно 52 EH/s). З урахуванням частки у спільних проєктах на Близькому Сході, MARA все ще зберігає першу позицію, проте розрив із Bitdeer став мінімальним.

Завдяки грудневому ривку Bitdeer офіційно випередила інших великих гравців:

  • CleanSpark (622 BTC за грудень, хешрейт 47,1 EH/s).
  • IREN (раніше Iris Energy), також опинилася позаду у списку лідерів за обсягом видобутку.

Зростання Bitdeer відбувається у складних економічних умовах для галузі. Експерти зазначають, що «економіка майнінгу» залишається нестабільною:

  • Складність мережі продовжує зростати.
  • Ціна хешрейту тримається нижче позначки $40 за PH/s, що створює серйозний тиск на прибутковість.

У таких умовах Bitdeer робить ставку на вертикальну інтеграцію: компанія поступово відмовляється від застарілих сторонніх установок на користь енергоефективного обладнання власного виробництва. Аналітики очікують, що за умови стабільного постачання нових систем SEALMINER, Bitdeer має всі шанси поборотися за світове лідерство вже у першому кварталі 2026 року.

Біткоїн замість кредитної історії: Lemon та Visa запустили кредитну картку в Аргентині

Аргентинський криптогаманець Lemon представив нове фінансове рішення — кредитну картку, що дозволяє отримувати фіатні кошти під заставу біткоїнів. Проєкт, реалізований у партнерстві з Visa, спрямований на розширення доступу до кредитування без участі традиційних банків. Про це повідомляє La Nacion.

Головна особливість картки — відсутність вимог до кредитної історії користувача. Замість довідок про доходи гарантією виплати стає криптовалюта:

  • Застава: На старті користувач вносить 0,01 BTC (приблизно $969).
  • Кредитний ліміт: Під цю заставу надається овердрафт у розмірі 1 млн аргентинських песо (близько $680).
  • Безпека: Lemon запевняє, що застава не конвертується в інші активи та не перенаправляється третім особам, залишаючись лише гарантією повернення коштів.

Надалі компанія планує дозволити клієнтам самостійно обирати суму застави, що автоматично регулюватиме обсяг доступних кредитних коштів.

Картка інтегрована в глобальну мережу Visa, що дозволяє розраховуватися нею в будь-якому терміналі світу. Додаткові можливості включають:

  • Кешбек: повернення до 2% від суми покупок у біткоїнах.
  • Мультивалютність: підтримка стейблкоїнів (USDT, USDC, DAI) та Ethereum.
  • «Резервна» валюта: можливість обрати альтернативний актив для оплати, якщо на основному рахунку недостатньо коштів.

Протягом перших трьох місяців користування карткою безкоштовне. Далі щомісячна абонплата становитиме 7500 песо ($5,20). Проте банківський збір можна анулювати, якщо щомісяця купувати криптовалюту через застосунок на суму від $150.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами