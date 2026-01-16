Курс валют у п'ятницю: долар у банках подорожчав на 15 копійок, євро — на 10 копійок

У п'ятницю, 16 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс 10 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 6 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 6 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро у покупці не змінилося і подорожчало на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,20−43,75 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 50,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,56−43,70, євро — 50,60−50,85 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,56−43,59 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,59−50,61 грн/євро.

