До закриття міжбанку в четвер, 15 січня, курс долара зріс на 15 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 4 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
15 січня 2026, 17:30
Долар подорожчав на міжбанку на 15 копійок
|
Відкриття 15 січня
|
Закриття 15 січня
|
Зміни
|
43,41/43,44
|
43,56/43,59
|
15/15
|
50,50/50,51
|
50,54/50,56
|
4/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,10−43,60 грн. Євро купують за 50,20 грн, а продають за 50,84 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,50−43,60, євро — 50,60−50,80 грн.
Джерело: Мінфін
