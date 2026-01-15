Банкіри закликають заборонити нараховувати відсотки за стейблкоїнами

Голова підкомітету ICBA з цифрових активів Кевін Пейтнер закликав Конгрес поширити заборону нараховувати дохід за володіння стейблкоїнами на всі криптоплатформи та афілійовані з ними компанії. Про це пише coindesk.

Що кажуть банкіри

Наразі такі заходи, прописані в законі GENIUS, закріплені лише щодо емітентів платіжних стейблкоїнів.

Криптовалютні платформи та посередники пропонують клієнтам дохід за зберігання стейблкоїнів на їхніх майданчиках. Фактично це аналогічно ощадному рахунку банку — одному з найпопулярніших фінансових продуктів. Однак, на відміну від банків, депозити криптобірж позбавлені забезпечених законом гарантій — на них не поширюється система страхування вкладів, зазначив Пейтнер. Водночас із таких доходів не треба платити податки.

За версією ICBA, якщо криптомайданчики збережуть право нараховувати дохід на стейблкоїни, це може призвести до скорочення банківських депозитів на $1,3 трлн та обсягу кредитування невеликими локальними банками на $850 млрд.

Якщо обсяг ринку стейблкоїнів зросте з $300 млрд до кількох трильйонів доларів до кінця десятиліття, структура традиційних банківських депозитів різко зміниться. Банки зіткнуться відпливом коштів, що збільшить ризики ліквідності та вартість фондування, наполягає Пейтнер.

Від скорочення кредитування особливо постраждає малий бізнес, який залежить від персонального банківського обслуговування. В результаті може прискоритися «консолідація банківської галузі», а зменшення кількості банків позбавить невеликі місцеві спільноти, насамперед фермерські господарства, доступ до кредитів. В ICBA нагадали, що регіональні банки видають 81% кредитів на купівлю нерухомості фермерів, 74% кредитів на розвиток господарств та майже 90% кредитів на невеликі фермерські ділянки.

Крім того, на місцеві банки припадає 71% відділень у сільських районах та майже дві третини виданих на селі депозитів.

У четвер, 15 січня, Сенат збирався розглядати законопроєкт під назвою CLARITY про розмежування повноважень щодо контролю за крипторинком. Проте слухання перенесли. Серед причин — різка критика великих гравців ринку.

Гендиректор найбільшої американської криптобіржі Coinbase Брайан Армстронг розкритикував законопроєкт, заявивши, що відсутність регулювання краща, ніж поганий закон, що обмежує права учасників криптоіндустрії. Водночас великі банки підтримали ідею обмежити прибутковість стейблкоїнів.