Греція продовжила тимчасовий захист для українців до 2027 року

Грецький уряд офіційно продовжив дію режиму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2027 року. Рішення ухвалене у відповідності з загальноєвропейською позицією та узгоджене на рівні Європейський Союз. Про це пише Visitukraine.today.

Що це означає для українців

Це означає, що українці й надалі зможуть легально проживати, працювати та користуватися базовими соціальними правами на території Греції.

Автоматичне продовження дозволів

Посвідки на проживання, термін дії яких закінчувався у період з березня 2023 року по березень 2026 року, подовжуються автоматично.

Звертатися до державних установ, подавати заяви чи оновлювати документи не потрібно — продовження відбувається без додаткових дій з боку власників посвідок.

Оновлення посвідок для виїзду за кордон

Українці, які планують подорож або виїзд за межі Греції, з 16 лютого 2026 року можуть особисто оновити посвідку.

Для цього слід звернутися до відповідних відділів з питань притулку. Важливо:

необхідно мати квитки (друковані або електронні);

попередній запис не потрібен.

Оновлення посвідки рекомендоване саме для тих, хто планує перетин кордону, щоб уникнути можливих ускладнень під час повернення.

Для новоприбулих українців

Громадяни України, які в'їжджатимуть до Греції вперше, отримуватимуть статус тимчасового захисту за стандартною процедурою

Наданий статус діятиме до 4 березня 2027 року та передбачатиме ті самі права, що й для українців, які вже перебувають у країні.