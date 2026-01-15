Публічні послуги рахуватимуть по-новому: Кабмін дав старт пілотному проєкту

Уряд підтримав запуск пілотного проєкту, який допоможе розрахувати собівартість надання публічних послуг та створити єдину систему розрахунку. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Як це працюватиме?

Для розрахунків на порталі Дія створимо спеціальний цифровий калькулятор.

Працівники ЦНАПів та держорганів вноситимуть у систему дані про ресурси, витрачені на надання сервісу.

Калькулятор автоматично розраховуватиме собівартість за оновленою формулою.

«Пілотний проєкт, який ми запускаємо на виконання Державної антикорупційної програми, охопить 18 популярних платних послуг. Серед них — реєстрація шлюбу, оформлення паспортів, посвідчень водія, реєстрація місця проживання та інші.

Ми проаналізуємо зібрані дані та підготуємо звіт для Уряду. Це дозволить запропонувати зміни до законодавства для визначення єдиної методики розрахунку адмінзбору, спираючись на реальні дані", — йдеться у повідомленні.