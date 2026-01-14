Гральний бізнес під мікроскопом: Кабмін запускає систему онлайн-моніторингу казино та букмекерів

Уряд України зробив фінальний крок до повної прозорості ринку азартних ігор. 14 січня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає старт роботі Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Це дозволить державі контролювати діяльність гральних закладів у режимі 24/7, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Як працюватиме контроль у реальному часі

Впровадження системи відбуватиметься поетапно, щоб забезпечити стабільну обробку мільйонів операцій:

Перший етап (запускається зараз): Система фіксуватиме всі ставки, виплати виграшів, поповнення балансів та повернення коштів. Це дасть змогу чітко бачити обіг грошей та автоматично розраховувати обсяг податків, які бізнес має сплатити до бюджету.

Другий етап (розробка у 2026 році): Функціонал розширять на контроль ігрових автоматів, облік ігрових замінників гривні (фішок/балів) та перевірку дотримання принципів відповідальної гри.

«Ми переходимо до data-driven підходу, де рішення ухвалюються на основі реальної картини ринку, а не інтуїтивно чи „вручну“», — наголосила заступниця Міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

Терміни для бізнесу

Легальні організатори азартних ігор мають пів року, щоб технічно приєднатися до ДСОМ. Очікується, що вже з літа 2026 року держава матиме повноцінний інструмент для боротьби з тіньовим сегментом та неефективним регулюванням.

За словами голови PlayCity Геннадія Новікова, ДСОМ є надскладним ІТ-продуктом, захищеним від кібератак, який здатен обробляти величезні масиви даних одночасно. Подібні системи вже успішно функціонують у Німеччині та Румунії.

Нагадаємо

