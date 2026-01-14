Multi від Мінфін
14 січня 2026, 19:22

Гральний бізнес під мікроскопом: Кабмін запускає систему онлайн-моніторингу казино та букмекерів

Уряд України зробив фінальний крок до повної прозорості ринку азартних ігор. 14 січня Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дає старт роботі Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ). Це дозволить державі контролювати діяльність гральних закладів у режимі 24/7, повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Гральний бізнес під мікроскопом: Кабмін запускає систему онлайн-моніторингу казино та букмекерів
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме контроль у реальному часі

Впровадження системи відбуватиметься поетапно, щоб забезпечити стабільну обробку мільйонів операцій:

  • Перший етап (запускається зараз): Система фіксуватиме всі ставки, виплати виграшів, поповнення балансів та повернення коштів. Це дасть змогу чітко бачити обіг грошей та автоматично розраховувати обсяг податків, які бізнес має сплатити до бюджету.
  • Другий етап (розробка у 2026 році): Функціонал розширять на контроль ігрових автоматів, облік ігрових замінників гривні (фішок/балів) та перевірку дотримання принципів відповідальної гри.

«Ми переходимо до data-driven підходу, де рішення ухвалюються на основі реальної картини ринку, а не інтуїтивно чи „вручну“», — наголосила заступниця Міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

Терміни для бізнесу

Легальні організатори азартних ігор мають пів року, щоб технічно приєднатися до ДСОМ. Очікується, що вже з літа 2026 року держава матиме повноцінний інструмент для боротьби з тіньовим сегментом та неефективним регулюванням.

За словами голови PlayCity Геннадія Новікова, ДСОМ є надскладним ІТ-продуктом, захищеним від кібератак, який здатен обробляти величезні масиви даних одночасно. Подібні системи вже успішно функціонують у Німеччині та Румунії.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в червні 2025 року державне агентство «ПлейСіті» розпочало свою діяльність в Україні, взявши на себе контроль над сферою грального бізнесу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
