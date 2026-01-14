Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 15 січня. Курси долара та євро продовжують знижуватися після рекордних значень на цьому тижні.
14 січня 2026, 16:27
Офіційні курси долара та євро продовжують знижуватися
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Курс долара
На завтра НБУ встановив курс долара на рівні 43,12 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у середу (43,17 грн).
Курс євро
Регулятор встановив курс євро на четвер на позначці 50,26 грн, що на 6 копійок менше, ніж у середу (50,32 грн).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1