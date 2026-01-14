Офіційні курси долара та євро продовжують знижуватися

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 15 січня. Курси долара та євро продовжують знижуватися після рекордних значень на цьому тижні.

На завтра НБУ встановив курс долара на рівні 43,12 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у середу (43,17 грн).

Регулятор встановив курс євро на четвер на позначці 50,26 грн, що на 6 копійок менше, ніж у середу (50,32 грн).

