Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Верховна Рада України підтримала чергове подовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації. Згідно з ухваленими законами, особливий правовий режим триватиме ще 90 діб — щонайменше до 3 травня 2026 року.

Деталі голосування

Парламент розглянув та затвердив два ключові документи, подані президентом Володимиром Зеленським напередодні:

№ 14366 — про продовження воєнного стану (підтримали 333 депутати);

№ 14367 — про продовження термінів мобілізації (підтримали 312 депутатів).

Це вже 18-те рішення про пролонгацію цих заходів з моменту початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року.

Тепер їх має підписати голова Верховної ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський.

