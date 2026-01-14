Як протести в Ірані вплинуть на ціну пального в Україні

Хоча мережі АЗС ще не почали активно змінювати цінники, але цілий ряд факторів впливають на їхню маржу. А значить і подорожчання пального наближається. Яка ситуація склалась на ринку та чи можна чекати на її покращення, розповів директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Через Іран і нам може прилетіти.

Є проста математична модель та розуміння коли мережі АЗС почнуть рухати цінник. Ейфорія від того, що з 1 січня, після введення підвищених акцизів, мережі АЗС не підняли ціни, схоже скоро може розчинитись. Вся річ у двох, навіть трьох факторах, що почали активно тиснути на закупівлю.

1. Валюта. Її ослаблення майже на гривню з початку року автоматично «відгризло» більше гривні з маржі на літрі палива,

2. Нафта, на Ірані росте, що не в собі. Додала п'ять доларів на бочці за неповні два тижні також знежирила маржу на літрі гривні на 2 з копійками.

3. Логістика. За такої погоди фрахти і навіть не так самі фрахти, як пропускна можливість різко скоротилася. А ось попит, дуже неочікуванно, як для січня, злетів, зрозуміло на яких подіях, але ніхто цього не прораховував.

Є питання з логістикою, стан доріг, морози та інші фактори, досить нетипові, як для січня, також уповільнили рух пального.

Але є і гарні новини, стосовно якості. Вже мережі АЗС навчилися так чаклувати антигелями і присадками, що в бак вже потрапляє відносно нормальний варіант. Робимо «Арктику» своїми силами, так би мовити. Але це також потребує вкладень незапланованих на антигель та присадки (рахуй ще мінімум -1 грн від маржі)

Генератори, додаткові податки на заробітні платні та витрати на «новорічний» адмін ресурс, — це все давить також на собівартість… і рухає нас усіх до підвищенния цін.

Так ось, повертаючись до математики.

Половину шляху, навіть більшу до підвищення ціни ми вже так швидко пробігли. Ще курс гривні на 0,5−1 і 3−4 доллари до бочки нафти і почнуть мережі смикати цінник. Але поки що не нервуємо. Просто розуміємо як розгортаються події на ринку і сподіваємося на якнайшвидше потепління, зниження ажіотажного попиту та появи якихось фундаментальних факторів, на кшталт активного експорту з нової Венесуели, що пригальмує іранський фактор у нафті.