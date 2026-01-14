Multi від Мінфін
14 січня 2026, 12:49

Як протести в Ірані вплинуть на ціну пального в Україні

Хоча мережі АЗС ще не почали активно змінювати цінники, але цілий ряд факторів впливають на їхню маржу. А значить і подорожчання пального наближається. Яка ситуація склалась на ринку та чи можна чекати на її покращення, розповів директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Хоча мережі АЗС ще не почали активно змінювати цінники, але цілий ряд факторів впливають на їхню маржу.

Через Іран і нам може прилетіти.

Є проста математична модель та розуміння коли мережі АЗС почнуть рухати цінник. Ейфорія від того, що з 1 січня, після введення підвищених акцизів, мережі АЗС не підняли ціни, схоже скоро може розчинитись. Вся річ у двох, навіть трьох факторах, що почали активно тиснути на закупівлю.

1. Валюта. Її ослаблення майже на гривню з початку року автоматично «відгризло» більше гривні з маржі на літрі палива,

2. Нафта, на Ірані росте, що не в собі. Додала п'ять доларів на бочці за неповні два тижні також знежирила маржу на літрі гривні на 2 з копійками.

3. Логістика. За такої погоди фрахти і навіть не так самі фрахти, як пропускна можливість різко скоротилася. А ось попит, дуже неочікуванно, як для січня, злетів, зрозуміло на яких подіях, але ніхто цього не прораховував.

Є питання з логістикою, стан доріг, морози та інші фактори, досить нетипові, як для січня, також уповільнили рух пального.

Але є і гарні новини, стосовно якості. Вже мережі АЗС навчилися так чаклувати антигелями і присадками, що в бак вже потрапляє відносно нормальний варіант. Робимо «Арктику» своїми силами, так би мовити. Але це також потребує вкладень незапланованих на антигель та присадки (рахуй ще мінімум -1 грн від маржі)

Генератори, додаткові податки на заробітні платні та витрати на «новорічний» адмін ресурс, — це все давить також на собівартість… і рухає нас усіх до підвищенния цін.

Так ось, повертаючись до математики.

Половину шляху, навіть більшу до підвищення ціни ми вже так швидко пробігли. Ще курс гривні на 0,5−1 і 3−4 доллари до бочки нафти і почнуть мережі смикати цінник. Але поки що не нервуємо. Просто розуміємо як розгортаються події на ринку і сподіваємося на якнайшвидше потепління, зниження ажіотажного попиту та появи якихось фундаментальних факторів, на кшталт активного експорту з нової Венесуели, що пригальмує іранський фактор у нафті.

Автор:
Льоушкін Дмитро
Директор групи компаній PRIME Льоушкін Дмитро
Джерело: Мінфін
