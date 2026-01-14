Долар стабілізується після втрат, а єна продовжує слабшати

Долар США стабілізувався в середу перед публікацією ключових даних щодо інфляції, тоді як японська єна впала до найнижчого рівня за півтора року. О 04:30 за східним часом (09:30 за Гринвічем) індекс долара, який відстежує курс долара США відносно кошика шести інших валют, торгувався практично незмінним на рівні 98,910, розпочавши новий тиждень зі зниження. Про це пише Investing.com.

Долар стабілізується

У вівторок американська валюта ненадовго знизилася після того, як споживчі ціни були розцінені як такі, що потенційно дають Федеральній резервній системі більше можливостей для зниження ставок, оскільки базовий ІСЦ зріс на 0,2% у грудні, збільшившись на 2,6% у річному обчисленні, що дещо нижче очікувань.

«Однак, вчорашня цінова динаміка фактично посилила наш короткостроковий позитивний ухил щодо долара: незважаючи на слабкий індекс споживчих цін, ціни ФРС майже не змінилися, і долар швидко знову зріс», — йдеться в примітці аналітиків ING.

У середу буде більше даних щодо інфляції, зокрема про ціни виробників за жовтень та роздрібні продажі за листопад.

Долар також отримав поштовх після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл отримав скоординовану підтримку від посадовців світових центральних банків після того, як адміністрація Трампа погрожувала кримінальними звинуваченнями через його свідчення щодо ремонтних робіт у штаб-квартирі центрального банку, що викликало занепокоєння щодо незалежності ФРС.

«Ми все ще бачимо достатню ймовірність того, що долар зрештою вийде з цього епізоду сильнішим, оскільки Пауелла можна розглядати як більш рішуче „яструбиного“ політика, прагнучи зміцнити незалежність ФРС», — додали в ING.

Трейдери також чекають на рішення Верховного суду щодо законності тарифної політики Трампа, яке може бути оголошено вже пізніше цієї сесії.

Переговори з Гренландії у центрі уваги

У Європі пара EUR/USD зросла на 0,1% до 1,1650 напередодні переговорів між офіційними особами США, Данії та Гренландії щодо майбутнього цього багатого на корисні копалини острова.

«Поки що загрози США щодо Гренландії мали незначний помітний вплив на ринок, тому премія за ризик, яку можна зменшити, обмежена, навіть якщо переговори вказуватимуть на спільний результат. Тим не менш, будь-який прогрес може усунути затяжний геополітичний ризик „чорного лебедя“ для європейських валют», — заявили в ING.

«Конструктивні заголовки можуть дещо уповільнити падіння пари EUR/USD, але ми продовжуємо орієнтуватися на рівень 1,1600 у найближчі дні».

Пара GBP/USD зросла на 0,2% до 1,3451.

«Торгівля Такаїчі» б'є по єні

В Азії пара USD/JPY зросла на 0,1% до 159,15, при цьому раніше пара піднялася до найвищого рівня з червня 2024 року, оскільки японська валюта почала падати.

У ЗМІ повідомляється, що прем'єр-міністр Японії Санае Такаїчі готується повідомити свій кабінет міністрів про свій намір розпустити парламент пізніше в середу, а 8 лютого розглядається як можлива дата дострокових виборів до нижньої палати.

Інвестори зосередилися на обіцянках Такаїчі щодо експансіоністської фіскальної політики, включаючи великі пакети стимулюючих заходів, спрямовані на стимулювання зростання та боротьбу з дефляцією, що може ще більше позначитися на єні, збільшивши державний борг та затримавши жорсткішу монетарну політику Банку Японії.

Перспектива політично мотивованого фіскального поштовху, який отримав назву «угода Такаїчі», посилила тиск на валюту в останні сесії.

Курс USD/CNY знизився на 0,1% до 6,9736 після публікації даних про торгівлю Китаєм за грудень, які показали значний профіцит, оскільки експорт перевищив очікування, а імпорт зростав здоровими темпами, що свідчить про стійкий зовнішній попит та ознаки зміцнення внутрішнього споживання.

За весь 2025 рік профіцит торговельного балансу зріс до рекордних 1,25 трильйона доларів, оскільки перебої з експортом до Сполучених Штатів були значною мірою компенсовані високим попитом з боку інших регіонів.

Пара AUD/USD торгується практично незмінною на рівні 0,6688.