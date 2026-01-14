Binance Wallet запускає ончейн-торгівлю безстроковими контрактами через Aster

Криптовалютна біржа Binance оголосила про оновлення свого вебгаманця (Binance Wallet Web). Завдяки партнерству з децентралізованою платформою Aster, користувачі отримали прямий доступ до торгівлі безстроковими ф’ючерсами (Perpetual Futures Trading) безпосередньо в інтерфейсі гаманця.

Self-custody та нові можливості

Нова функція дає змогу користувачам торгувати деривативами напряму через Binance Wallet із keyless-доступом і self-custody, зберігаючи повний контроль над своїми активами.

Користувачі Binance Wallet (Web) тепер можуть отримати спрощений доступ до ончейн-торгівлі ф’ючерсами без потреби вручну підключатися до сторонніх застосунків.

На момент запуску сервіс доступний виключно користувачам Binance Wallet (Web) у мережі BNB Smart Chain. У найближчому майбутньому планується розширення на інші мережі та додавання функціональності в мобільний застосунок.

Binance Wallet (Web) Perpetual підтримуватиме широкий перелік токенів забезпечення в мережі BNB Smart Chain, зокрема BNB, USDT, ASTER, USD1, ASBNB, LISUSD, WBETH, BTC, ETH, CAKE, LISTA та USDF.

Торгівля акціями

Aster також пропонує Stock Perpetuals — зокрема торгові пари для акцій великих компаній, як-от Apple (AAPLUSDT) і Nvidia (NVDAUSDT), а також популярних біржових фондів (ETF), зокрема Invesco QQQ Fund (QQQUSDT).

Зазначається, що функція Hidden Orders захищає приватність користувачів: невидимі ордери не відображаються в публічній книзі заявок до моменту виконання.