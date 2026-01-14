Visa інтегрує стейблкоїни для цілодобових миттєвих виплат

Платіжна система Visa оголосила про інтеграцію інфраструктури для роботи зі стейблкоїнами у сервіс Visa Direct, що дозволить бізнесу здійснювати майже миттєві виплати на цифрові гаманці в режимі 24/7, незалежно від графіка роботи банків. Технічним партнером проєкту стала фінтех-компанія BVNK. Про це повідомляє CoinDesk, 14 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працюватиме новий механізм виплат

Інтеграція реалізується на базі платформи Visa Direct, яка щороку обробляє платежі на суму близько $1,7 трлн. У межах співпраці з BVNK бізнес-клієнти в окремих країнах зможуть заздалегідь поповнювати рахунки у стейблкоїнах і використовувати ці кошти для прямих виплат отримувачам на цифрові гаманці.

Рішення орієнтоване на компанії, яким важлива швидкість розрахунків, зокрема під час виплат у гіг-економіці — фрілансерам, кур'єрам чи водіям таксі, а також для міжнародних переказів. Використання стейблкоїнів дає змогу уникнути затримок, характерних для традиційної банківської інфраструктури, особливо у вихідні та неробочі години.

Інституційна підтримка BVNK

BVNK вже має стратегічну підтримку з боку великих фінансових гравців. У травні 2025 року венчурний підрозділ Visa інвестував у цю британську компанію, а ще через п’ять місяців аналогічну інвестицію здійснив Citigroup.

Компанія BVNK обробляє операції зі стейблкоїнами на суму понад $30 млрд на рік, що зробило її одним із помітних гравців у цьому сегменті. Поточне партнерство з Visa підкреслює зростаючу довіру великих фінансових інститутів до стейблкоїнів як інструменту для масових платежів.