Курс валют у середу: долар у банках подешевшав на 10 копійок, євро — на 20 копійок

У середу, 14 січня, на готівковому ринку середній курс долара знизився на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро подешевшало на 20 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,90−43,39 грн. Євро купують за 50,00 грн, а продають за 50,76 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,15−43,30, євро — 50,45−50,70 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,11−43,15 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,21−50,24 грн/євро.

