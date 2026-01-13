Долар знову в лідерах: українці змінили валютні вподобання наприкінці 2025 року

Під завісу 2025 року на готівковому валютному ринку України зафіксували зміщення попиту. У грудні громадяни почали активніше вкладати кошти в американську валюту, відсунувши євро на другий план. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Долар проти євро

Останній місяць року продемонстрував значний розрив у симпатіях покупців. Чиста купівля готівкового долара (різниця між обсягом купленої та проданої валюти населенням) сягнула $457,8 млн. Для порівняння, аналогічний показник для євро склав лише $273 млн.

Це свідчить про те, що в період передноворічної та зимової турбулентності українці традиційно розцінюють долар як надійніший актив для збереження капіталу.

Загальний підсумок 2025 року

Протягом всього минулого року боротьба між двома основними валютами була майже рівною, хоча долар таки втримав лідерство:

Загальний обсяг чистої купівлі долара за 2025 рік склав $3 554,2 млн.

На готівкове євро за рік українці витратили трохи менше — $3 258,4 млн.

Інші готівкові валюти мали мінімальний попит, їхня чиста купівля склала лише $16,6 млн.

«76,1% всієї готівкової валюти у 2025 році українці продали через обмінки, а купили 54,4% готівкової валюти», — зазначив Шевчишин.