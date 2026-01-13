Курси долара та євро впали у вівторок, 13 січня, на міжбанку. Про це свідчать дані торгів.
13 січня 2026, 17:36
Долар та євро відкотились на міжбанку після оновлення рекордів
|
Відкриття 13 січня
|
Закриття 13 січня
|
Зміни
|
43,28/43,31
|
43,11/43,15
|
17/16
|
50,49/50,51
|
50,29/50,33
|
20/18
Офіційний курс: долар — 43,17 грн, євро — 50,32 грн.
Середній курс у банках: 43,00−43,50 грн/долар, 50,20−50,80 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,20−43,35, євро — 50,55−50,75 грн.
Джерело: Мінфін
