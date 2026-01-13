Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на середу, 14 січня. Курси долара та євро знизилися після нових рекордів.
13 січня 2026, 16:25
Офіційні курси долара та євро знизилися після історичних максимумів
Курс долара
На середу Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,17 грн. Це на 8 копійок менше, ніж у вівторок, коли був встановлений новий історичний рекорд (43,25 грн).
Курс євро
Регулятор встановив курс євро на середу на позначці 50,32 грн 50,5264 грн, що на 20 копійок менше, ніж у вівторок — 50,5, коли євро також оновило історичний максимум у парі з гривнею.
Джерело: Мінфін
