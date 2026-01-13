Офіційні курси долара та євро знизилися після історичних максимумів

Національний банк встановив нові курси гривні до іноземних валют на середу, 14 січня. Курси долара та євро знизилися після нових рекордів.

На середу Нацбанк встановив курс долара на рівні 43,17 грн. Це на 8 копійок менше, ніж у вівторок, коли був встановлений новий історичний рекорд (43,25 грн).

Регулятор встановив курс євро на середу на позначці 50,32 грн 50,5264 грн, що на 20 копійок менше, ніж у вівторок — 50,5, коли євро також оновило історичний максимум у парі з гривнею.

