Рада остаточно підтримала житлову реформу: що передбачають нові правила

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 січня 2026, 17:51

Рада остаточно підтримала житлову реформу: що передбачають нові правила

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про основні засади житлової політики» (№ 12377), який скасовує діючий в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери. За це рішення проголосували 250 народних депутатів. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Рада остаточно підтримала житлову реформу: що передбачають нові правила
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, до законопроєкту, ухваленому у першому читанні 16 липня, було подано майже 2 тис. правок, над відпрацюванням яких Комітет спільно з низкою міністерств, усіх ключових стейкхолдерів ринку, а також міжнародних експертів і фінансових інституцій працював понад 5 місяців.

Цей законопроєкт є частиною зобовʼязань України за програмою Ukraine Facility, а також вимогою часу і рішенням проблеми, необхідність вирішення якої підсвітили повномасштабне вторгнення — багаторічних квартирних черг, у яких десятиліттями стоять громадяни, що потребують поліпшення житлових умов.

Хто отримає безкоштовне житло

Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення:

  • військовослужбовці,
  • рятувальники,
  • поліцейські,
  • діти-сироти.

Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.

Доступне і соціальне житло

«Доступне житло, це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах — за рахунок низки механізмів, які запроваджуються. Йдеться про кілька пільгових іпотек, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг тощо. Соціальне житло — це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої соціальної оренди», — пояснила Шуляк.

Службове житло

Крім цього, остаточно ухвалений законопроєкт змінює правила щодо службового житла — відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Виняток — якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Оренда з правом викупу

Ще один інструмент, який запроваджується — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуться нове соціальне житло. У цей же фонд йтимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.

«Оренда з правом викупу — один з найпопулярніших інструментів у ЄС. Подібні механізми існують у різних країнах світу. Наприклад, в США така угода відома як „lease with option to purchase“ або „rent-to-own“. У Великій Британії це називається „rent-to-buy“ або „lease option“. На запровадженні цього інструменту наполягали міжнародні партнери», — пояснила Олена Шуляк.

Власником соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду будуть безпосередньо громади. Буде запроваджено два типи операторів:

  • оператор соціального житла (муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп),
  • оператор доступного житла (бізнес, що пропонує оренду з викупом чи продаж).

Аби житло стало справді доступним, законопроєкт пропонує інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їх залучення.

При цьому, «сердцем» нової житлової політики буде цифровізація, яка унеможливить будь-які корупційні зловживання. Так, буде створено єдину інформаційно-аналітичну систему у сфері житла, яка, по-перше, оцифрує всі квартирні черги, по-друге — працюватиме як єдиний цифровий хаб, що об'єднає всі дані в одному місці та автоматично взаємодіє з іншими державними реєстрами.

Система збиратиме та оброблятиме інформацію за трьома головними напрямами.

  • Люди — чіткий облік усіх, хто потребує житла та має право на підтримку;
  • Житло — повна база даних про наявний житловий фонд (адреси, технічний стан, тарифи тощо);
  • Можливості — перелік усіх доступних програм (державних, місцевих, кредитних), житлових кооперативів, фінансових установ та операторів соціального житла.

«Жодного „ручного керування“ чи загублених паперів. Ви зможете самостійно шукати житло, яке надається за підтримки держави або вашої громади. Система гарантує, що ваша черга чи право на пільгу зафіксовані й захищені», — підкреслила Шуляк.

Наостанок вона додала, що ухвалений законопроєкт є рамковим — нова житлова політика потребуватиме ще низки законів, у тому числі спеціальних, а також зміни у діючі закони, зокрема у податковий кодекс, а також низки нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо фонду житла соціального призначення, а також управління цим фондом. Наразі їх уже створено і найближчим часом очікується їх реєстрація. Перший з них — законопроєкт про фонд соціального житла, парламент зобовʼязаний ухвалити у наступному році, оскільки він також є умовою Ukraine Facility.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BigBend
BigBend
13 січня 2026, 18:43
#
А у тих, хто житло вже заробив на халяву, наприклад, 10 років перекладаючи бумажки в ТЦК чи поліції, його ж звичайно заберуть, щоб віддати, наприклад, реально воювавшим інвалідам війни?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає BigBend и 13 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами