Рада остаточно підтримала житлову реформу: що передбачають нові правила

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт «Про основні засади житлової політики» (№ 12377), який скасовує діючий в Україні Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери. За це рішення проголосували 250 народних депутатів. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За її словами, до законопроєкту, ухваленому у першому читанні 16 липня, було подано майже 2 тис. правок, над відпрацюванням яких Комітет спільно з низкою міністерств, усіх ключових стейкхолдерів ринку, а також міжнародних експертів і фінансових інституцій працював понад 5 місяців.

Цей законопроєкт є частиною зобовʼязань України за програмою Ukraine Facility, а також вимогою часу і рішенням проблеми, необхідність вирішення якої підсвітили повномасштабне вторгнення — багаторічних квартирних черг, у яких десятиліттями стоять громадяни, що потребують поліпшення житлових умов.

Хто отримає безкоштовне житло

Згідно з ухваленим документом, безкоштовне житло від держави зможуть отримувати 4 категорії населення:

військовослужбовці,

рятувальники,

поліцейські,

діти-сироти.

Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла — доступне і соціальне житло.

Доступне і соціальне житло

«Доступне житло, це житло, яке особи, що стоять у черзі на поліпшення житлових умов, зможуть придбати на пільгових умовах — за рахунок низки механізмів, які запроваджуються. Йдеться про кілька пільгових іпотек, оновлений механізм житлово-будівельних кооперативів, лізинг тощо. Соціальне житло — це житло, яким можна буде користуватись тимчасово на умовах так званої соціальної оренди», — пояснила Шуляк.

Службове житло

Крім цього, остаточно ухвалений законопроєкт змінює правила щодо службового житла — відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обовʼязків за пільгову орендну плату і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Виняток — якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обовʼязків.

Оренда з правом викупу

Ще один інструмент, який запроваджується — оренда з правом викупу. Це житло, яке після 10 років оренди, можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуться нове соціальне житло. У цей же фонд йтимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має складати не більше ніж 30% доходу родини.

«Оренда з правом викупу — один з найпопулярніших інструментів у ЄС. Подібні механізми існують у різних країнах світу. Наприклад, в США така угода відома як „lease with option to purchase“ або „rent-to-own“. У Великій Британії це називається „rent-to-buy“ або „lease option“. На запровадженні цього інструменту наполягали міжнародні партнери», — пояснила Олена Шуляк.

Власником соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду будуть безпосередньо громади. Буде запроваджено два типи операторів:

оператор соціального житла (муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп),

оператор доступного житла (бізнес, що пропонує оренду з викупом чи продаж).

Аби житло стало справді доступним, законопроєкт пропонує інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їх залучення.

При цьому, «сердцем» нової житлової політики буде цифровізація, яка унеможливить будь-які корупційні зловживання. Так, буде створено єдину інформаційно-аналітичну систему у сфері житла, яка, по-перше, оцифрує всі квартирні черги, по-друге — працюватиме як єдиний цифровий хаб, що об'єднає всі дані в одному місці та автоматично взаємодіє з іншими державними реєстрами.

Система збиратиме та оброблятиме інформацію за трьома головними напрямами.

Люди — чіткий облік усіх, хто потребує житла та має право на підтримку;

Житло — повна база даних про наявний житловий фонд (адреси, технічний стан, тарифи тощо);

Можливості — перелік усіх доступних програм (державних, місцевих, кредитних), житлових кооперативів, фінансових установ та операторів соціального житла.

«Жодного „ручного керування“ чи загублених паперів. Ви зможете самостійно шукати житло, яке надається за підтримки держави або вашої громади. Система гарантує, що ваша черга чи право на пільгу зафіксовані й захищені», — підкреслила Шуляк.

Наостанок вона додала, що ухвалений законопроєкт є рамковим — нова житлова політика потребуватиме ще низки законів, у тому числі спеціальних, а також зміни у діючі закони, зокрема у податковий кодекс, а також низки нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про законопроєкти щодо фонду житла соціального призначення, а також управління цим фондом. Наразі їх уже створено і найближчим часом очікується їх реєстрація. Перший з них — законопроєкт про фонд соціального житла, парламент зобовʼязаний ухвалити у наступному році, оскільки він також є умовою Ukraine Facility.