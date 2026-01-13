Multi від Мінфін
13 січня 2026, 16:12

Здоров'я та заощадження замість шопінгу: на що українці витрачатимуть гроші у 2026 році

Українці входять у 2026 рік із фокусом на фінансову дисципліну та турботу про власний стан. Згідно з опитуванням Rakuten Viber, у якому взяли участь понад 42 тисячі користувачів, значна частина громадян обирає стратегію накопичення, а не споживання.

Здоров'я та заощадження замість шопінгу: на що українці витрачатимуть гроші у 2026 році
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Пріоритети витрат: інвестиції в себе та «подушка безпеки»

Результати опитування показали, що близько половини українців не планують великих витрат: 22% більше відкладатимуть, ніж витрачатимуть, а 28% — загалом не планують у щось інвестувати. Натомість 16% планують витрати на здоровʼя та спорт, ще 12% — на відпочинок або хобі.

Відповіді на питання «На що плануєте великі витрати та інвестиції у 2026 у першу чергу?» розподілилися таким чином:

  • Не планую інвестувати — 28%;
  • Планую більше відкладати, а не витрачати — 22%;
  • Здоровʼя та спорт — 16%;
  • Відпочинок та / або хобі — 12%;
  • Планую великі покупки: житло або ремонт, авто, гаджети тощо — 9%;
  • Освіта та саморозвиток — 8%;
  • Планую більше донатити / долучатися до соціальних проєктів, а не витрачати — 3%;
  • У свою справу чи проєкт — 2%.

Обіцянки на 2026 рік

Українці також розповіли, яку головну обіцянку дають собі на 2026 рік. 44% опитаних не дають собі жодних обіцянок. Водночас 26% респондентів планують більше займатися своїм фізичним і ментальним здоровʼям, 8% — приділяти більше часу сімʼї та друзям.

На питання «Яка ваша головна обіцянка собі на 2026 рік?» відповіді розподілилися таким чином:

  • Не даю собі обіцянок — 44%;
  • Більше займатися собою: фізичним і ментальним здоровʼям — 26%;
  • Приділяти більше часу сімʼї та друзям — 8%;
  • Більше вчитися: опанувати нову навичку чи навіть професію — 6%;
  • Відмовитися від шкідливої звички — 6%;
  • Налагодити фінансову дисципліну — 5%;
  • Змінити роботу — 3%;
  • Почати свою справу — 2%.

Опитування

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування понад 42 тисячі користувачів. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
