Голова SEC прокоментував чутки про вилучення біткоїн-резерва Венесуели, токен ексмера Нью-Йорка обвалився: що нового

Доля $60 млрд у біткоїнах: голова SEC Пол Аткінс відреагував на чутки про «криптоскарб» Мадуро

Голова Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Пол Аткінс у прямому ефірі Fox Business прокоментував резонансну інформацію щодо ймовірного біткоїн-резерву Венесуели. Після арешту Ніколаса Мадуро 3 січня 2026 року в ЗМІ з'явилися дані, що режим роками накопичував криптовалюту, сума якої може сягати 600 000 — 660 000 BTC.

Відповідаючи на запитання про можливість конфіскації венесуельських біткоїнів (вартість яких оцінюється в $60 млрд), Пол Аткінс наголосив на межах своєї юрисдикції:

«Я залишаю це компетентним людям в адміністрації. Це не в моїй юрисдикції», — заявив голова SEC, додавши, що операція із затримання Мадуро була проведена «блискуче».

Таким чином, питання передачі або замороження активів наразі перебуває у площині роботи Мінфіну США та Державного департаменту, а не фінансового регулятора.

Токен ексмера Нью-Йорка обвалився більш ніж на 70% після запуску

Колишній мер Нью-Йорка Ерік Адамс, відомий своєю прихильністю до блокчейну (він навіть отримував перші зарплати на посаді в BTC та ETH), опинився в центрі гучного скандалу. Його новий криптопроєкт NYC Token, презентований 12 січня 2026 року на Таймс-сквер, обвалився майже одразу після запуску. Про це повідомляє Fortune.

Під час презентації Адамс заявив, що токен стане інструментом для фінансування важливих соціальних ініціатив:

Боротьби з антисемітизмом та антиамериканськими настроями;

Навчання дітей технологіям блокчейну;

Підтримки «звичайних ньюйоркців» через цифрові інвестиції.

Проте за красивими гаслами журналісти видання Fortune помітили тривожні деталі: на момент анонсу сайт проєкту працював із перебоями, а офіційний Whitepaper (документ із технічними деталями) та кнопка купівлі були неактивними.

Аналітики блокчейну зафіксували вкрай підозрілу активність у мережі Solana, де було випущено токен:

Liquidity Extraction: Фахівці Bubblemaps виявили, що гаманець, пов’язаний із розробниками, вивів $2,5 млн в USDC на самому піку вартості, а згодом повернув лише $1,5 млн, коли ціна впала.

Масштабні виведення: Аналітики Rune Crypto повідомили про зникнення ліквідності на загальну суму понад $3,4 млн.

Різке падіння: Ринкова капіталізація, яка на старті короткочасно підскочила до сотень мільйонів доларів, стрімко обвалилася. Вартість токена впала на понад 70% (за деякими даними до 80%) менш ніж за годину.

Експансія стейблкоїн-платежів: VelaFi залучила $20 млн для виходу на ринки США та Азії

Провайдер криптофінансової інфраструктури VelaFi успішно завершив раунд фінансування серії B, залучивши $20 млн. Як повідомили в компанії, тепер загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищив $40 млн, що підкреслює високу довіру інвесторів до рішень на базі стейблкоїнів.

Основними інвесторами виступили фонди XVC та Ikuyo. Також до фінансування долучилися:

Alibaba Investment;

Planetree;

Чинний акціонер BAI Capital та інші міжнародні партнери.

Отриманий капітал спрямують на отримання нових ліцензій, глибшу інтеграцію з банківськими системами та посилення операційної присутності у ключових регіонах — США та Азії.

За оцінками VelaFi, хоча загальні світові платіжні потоки становлять $150 трлн на рік, частка стейблкоїнів вже сягнула $25−30 трлн. Компанія планує стати ключовим гравцем у цьому переході, пропонуючи рішення, що повністю відповідають регуляторним нормам.

Інвестори виводять капітал: криптофонди втратили понад $450 млн через очікування дій ФРС

Перша декада січня 2026 року виявилася волатильною для інституційних інвесторів. За період з 2 по 10 січня чистий відтік капіталу з криптоінвестиційних продуктів склав $454 млн. Таким чином, позитивний старт року з притоком у $1,5 млрд було фактично нівельовано подальшими розпродажами на суму $1,3 млрд. Про це йдеться у звіті CoinShares.

Головним фактором тиску стала невизначеність щодо монетарної політики США.

Ринок переглянув свої прогнози стосовно засідання ФРС, яке заплановане на 28 січня. Більшість аналітиків тепер схиляються до того, що регулятор утримається від зниження відсоткової ставки, залишивши її на поточному рівні.

Очікування «жорсткої» політики традиційно знижує апетит до ризикових активів, якими є криптовалюти.

Настрої інвесторів суттєво різнилися залежно від регіону:

США: Стали головним джерелом негативної динаміки з відтоком у $569 млн.

Німеччина: Навпаки, продемонструвала лідерство за притоком капіталу — +$58,9 млн.

Канада та Швейцарія: Також показали помірне зростання на $24,5 млн та $21 млн відповідно.

Структура відтоків за активами виглядає наступним чином:

Bitcoin: Фонди втратили $405 млн. Цікаво, що водночас скоротилися і шорт-позиції (на $9,2 млн), що вказує на змішані настрої — інвестори не готові купувати, але й не поспішають робити ставки на падіння.

Ethereum: Продукти на базі другої криптовалюти втратили $116 млн.

Солана та XRP: Попри загальний песимізм, ці активи продовжують залучати кошти. У фонди на базі XRP надійшло $45,8 млн, а в Solana — $32,8 млн.

За підсумками 2025 року сукупний притік у крипто-ETP склав $47,2 млрд, що лише трохи менше за абсолютний рекорд 2024 року ($48,7 млрд).