Курс валют у вівторок: долар та євро в банках продовжують зростання

У вівторок, 13 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 10 копійок у купівлі та додало 13 копійок у продажу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках не змінився у покупці та у продажу. Євро не змінилося у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,00−43,52 грн. Євро купують за 50,12 грн, а продають за 50,88 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,40−43,55, євро — 50,75−50,95 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,28−43,31 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,48−50,50 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту