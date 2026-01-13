Підсумки 2025 року від Bitget: UEX очолює зближення криптовалютних та традиційних ринків

Bitget, найбільша у світі універсальна біржа (Universal Exchange, UEX), опублікувала підсумковий огляд за 2025 рік, у якому підбила результати розвитку моделі UEX — єдиної торгової екосистеми, що об'єднує криптовалюти, ончейн-ринки та токенізовані традиційні активи в межах одного інтерфейсу.



Згідно з щорічним звітом CoinGlass «Crypto Derivatives Market Annual Report 2025»,Bitget посіла четверте місце у світі за обсягом торгів деривативами, зафіксувавши сукупний оборот у $8,17 трлн та середньодобовий обсяг на рівні $25,20 млрд. В огляді Bitget зазначається, що таких результатів вдалося досягти завдяки поглибленню ліквідності та розширенню структури учасників ринку. За внутрішніми даними компанії, частка інституційного спотового обсягу зросла з 39,4% у січні до 82% у грудні 2025 року, а частка інституційних маркет-мейкерів у ф’ючерсному обсязі збільшилася з 3% до 60% за той самий період.



У звіті також детально описано розширення UEX за межі централізованих ринків. Запущений у квітні 2025 року продукт Bitget Onchain до кінця року зафіксував сукупний торговий обсяг понад $2,4 млрд. Зростання було забезпечене мультичейн-доступом до ключових мереж та ончейн-інструментами, які дозволяють перетворювати ринкові сигнали на виконувані торгові можливості. Паралельно токенізовані фінанси стали одним із ключових напрямів зростання. Сукупний обсяг торгів ф’ючерсами на токенізовані акції на Bitget перевищив $15 млрд у 2025 році, а публічний запуск TradFi-ринків — акцій, індексів, сировинних товарів і валют — привів до зростання щоденного обороту понад $2 млрд незабаром після старту.



Токенізовані акції отримали додатковий імпульс завдяки інтеграціям з емітентами RWA, зокрема Ondo Finance. Bitget і Bitget Wallet надали доступ до торгівлі понад 100 токенізованими акціями та ETF через Ondo Finance для користувачів за межами США. У грудні 2025 року Bitget захопила 73% ринкової частки торгів токенізованими акціями Ondo, тоді як тижневий спотовий обсяг за цими активами перевищив $88 млн.



У частині продуктового розвитку огляд також відзначив зростання у напрямах ШІ та споживчих платежів. ШІ-асистент GetAgent залучив понад 350 000 користувачів у 2025 році та забезпечив 1,22 млн діалогів, зосереджених на управлінні портфелем і стратегічному аналізі. Витрати за карткою Bitget Wallet Card зросли у 28 разів рік до року більш ніж у 50 країнах, а продукт Stablecoin Earn Plus досяг $80 млн TVL лише за один місяць, сприяючи десятикратному зростанню сегмента Earn.



«Результати 2025 року демонструють, що відбувається, коли глобальні ринки стають доступними в одному місці. У 2026 році фокус Bitget буде зосереджений на UEX, ШІ та комплаєнсі: розширенні доступу до TradFi з глибшою ліквідністю та цілодобовою торгівлею, збереженні технологічної переваги GetAgent та масштабуванні ліцензій через тісніший діалог з регуляторами», — заявила CEO Bitget Грейсі Чен.



Дивлячись уперед, в огляді підкреслюється, що у 2026 році Bitget зосередиться на розширенні регульованого доступу до токенізованих ринків, розвитку ШІ-орієнтованих торгових сценаріїв та масштабуванні UEX як єдиного шару для трейдингу, платежів і ончейн-участі в різних класах активів.



Ознайомитися з повним звітом можна за посиланням.