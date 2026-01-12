Експерти британського видання Autocar визначили десять найкращих позашляховиків, які доступні сьогодні на ринку. Про це пише «Укравтопром».
12 січня 2026, 18:39
Експерти Autocar визначили топ-10 позашляховиків
Що оцінювали експерти
Оцінювалися технічні, експлуатаційні характеристики автомобілів у співвідношенні до комфорту та ціни.
Топ-10 позашляховиків
- Land Rover Defender Octa
- Jeep Wrangler
- Toyota Land Cruiser
- Ford Ranger Raptor
- Range Rover
- Mercedes-Benz G-Class
- Subaru Outback
- Dacia Duster 4x4
- Land Rover Discovery
- Ineos Grenadier
