ЄС зафіксував зростання кількості українців із тимчасовим захистом

Станом на 30 листопада 2025 року тимчасовим захистом у Європейському союзі користувалися 4,33 млн осіб з України, що на 30 600 (+0,7%) більше, ніж наприкінці жовтня. Про це повідомляє пресслужба Євростату 12 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Де найбільше українців

Найбільше українців під захистом перебували у Німеччині — 1,24 мільйона, у Польщі — 968,8 тисячі та в Чехії — 392,7 тисячі.

Протягом листопада кількість українців збільшилася у 21 з 26 країн ЄС, найбільший приріст зафіксовано у Німеччині, Польщі та Іспанії, а найбільше скорочення — у Франції та Литві.

Щомісячна кількість нових рішень про надання тимчасового захисту українцям у листопаді знизилася до 53 735, що на 32,5% менше порівняно з вереснем і на 27,8% менше, ніж у жовтні.

Українці складали понад 98% усіх бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили 43,6% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 25,7%, а неповнолітні — 30,7%.

Найвищі показники тимчасового захисту на тисячу мешканців спостерігалися в Чехії, Польщі та Словаччині, тоді як середній показник по ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.