Курс валют у понеділок: долар та євро продовжують дорожчати

У понеділок, 12 січня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та зріс на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 2 копійки у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 5 копійок, а у продажу 7 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,80−43,40 грн. Євро купують за 49,95 грн, а продають за 50,69 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,31−43,47, євро — 50,55−50,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,15−43,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,42−50,44 грн/євро.

