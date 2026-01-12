У понеділок, 12 січня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився у купівлі та зріс на 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та додало 2 копійки у продажу.
12 січня 2026, 10:33
Курс валют у понеділок: долар та євро продовжують дорожчати
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці додав 5 копійок, а у продажу 7 копійок. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,80−43,40 грн. Євро купують за 49,95 грн, а продають за 50,69 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,31−43,47, євро — 50,55−50,80 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,15−43,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,42−50,44 грн/євро.
Джерело: Мінфін
