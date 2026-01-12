Multi від Мінфін
12 січня 2026, 8:44

У NovaPay розповіли, як скористатися фінансовими послугами за відсутності світла

NovaPay забезпечує безперебійну роботу фінансових сервісів навіть за відсутності світла. Усі послуги доступні у будь-який час онлайн і офлайн у відділеннях Нової пошти. Про це йдеться у повідомленні компанії.

NovaPay забезпечує безперебійну роботу фінансових сервісів навіть за відсутності світла.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Які послуги доступні онлайн

  • будь-які платежі і перекази: оплати, перекази з картки на картку та за реквізитами IBAN;
  • кредити, інвестиції та інші фінансові послуги: купівля облігацій, оформлення розстрочки, посилки в кредит, відкриття кредитної картки, розділення оплати;
  • послуги для ФОП: відкриття рахунку, платежі та перекази, електронні виписки за рахунком та довідки, оформлення довіреностей і все, що стосується бізнес фінансів.

Адже мобільний застосунок працює і за відсутності світла у звичному режимі, достатньо мати заряджений гаджет та доступ до інтернету. Якщо у вас немає доступу до інтернету або мобільного зв'язку, ви все одно можете скористатися послугами NovaPay у відділеннях Нової пошти, які обладнані резервними каналами живлення та зв’язку.

У відділеннях Нової пошти можна

  • зняти готівку за штрихкодом у застосунку NovaPay, розрахуватись карткою NovaPay — віртуальною чи пластиковою;
  • підзарядити свої гаджети, під'єднатись до інтернету та отримати весь спектр послуг, доступних онлайн;
  • здійснити всі необхідні платежі та перекази готівкою, якщо в тому є потреба.

Служба підтримки клієнтів і критично важливі співробітники NovaPay забезпечені всім необхідним для роботи 24/7 за будь-яких обставин.

Також у компанії є кілька резервних офісів, що забезпечує безперервність обслуговування. Клієнти NovaPay можуть бути впевнені, що за будь-яких обставин їхні платежі будуть швидкими, безпечними та зручними.

Відсутність світла

В ніч на 9 січня росія масовано обстріляла столицю дронами та ракетами, внаслідок чого у частини жителів Києва та Київської області виникли перебої зі світлом, водою та теплом.

11 січня в Києві зафіксована велика кількість точкових аварій. Причина виникнення проблем не тільки в російських ударах по енергосистемі України, а й в погодних умовах.

Компанія ДТЕК повідомила, що через атаки, морози й перевантаження мереж зараз виникає багато точкових аварій, тому у частини киян відсутність світла може бути тривалою.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
