Маск витратив $8 млрд на роботів Optimus

Штучний інтелект-стартап Ілона Маска xAI стрімко нарощує збитки, інвестуючи колосальні суми в будівництво дата-центрів та залучення талантів. За перші дев'ять місяців 2025 року компанія витратила майже 8 мільярдів доларів готівкою. Кінцева мета цих вкладень — створення «мозку» для гуманоїдних роботів Optimus. Про це повідомляє Bloomberg 9 січня, посилаючись на внутрішні документи компанії.

Фінансова діра чи «космічна швидкість»?

Згідно зі звітом за третій квартал (закінчився у вересні 2025 року), чистий збиток xAI зріс до 1,46 мільярда доларів. Для порівняння, у першому кварталі цей показник становив 1 мільярд.

Попри зростання збитків, керівництво компанії сигналізує інвесторам про готовність продовжувати агресивні витрати, називаючи темпи розвитку ШІ «космічною швидкістю» — термін, запозичений з аеродинаміки, який часто використовує Маск.

Доходи компанії також зростають: у третьому кварталі виторг подвоївся і склав 107 мільйонів доларів. Валовий прибуток підскочив із $14 млн до $63 млн. Однак ці цифри все ще далекі від покриття витрат: показник EBITDA (прибуток до вирахування податків та амортизації) за 9 місяців був від'ємним і склав мінус 2,4 мільярда доларів.

План «Macrohard» та роботи Optimus

На закритій зустрічі з інвесторами топ-менеджери xAI розкрили довгострокову стратегію. Компанія фокусується на створенні автономних ШІ-агентів та програмного забезпечення, які в майбутньому стануть основою для Macrohard — так Маск жартома називає свою візію компанії, що займається виключно софтом (гра слів на противагу Microsoft).

Кульмінацією цього плану має стати інтеграція штучного інтелекту xAI в гуманоїдних роботів Optimus від Tesla. Це суперечить попереднім заявам Маска про те, що xAI та Tesla вирішують абсолютно різні завдання (ШІ для мислення проти ШІ для руху).

Де беруть гроші?

Щоб фінансувати такі амбітні витрати, холдинг xAI Holdings (материнська компанія xAI та соцмережі X) активно залучає капітал:

Нещодавно закрито раунд фінансування на 20 мільярдів доларів, що підняло оцінку компанії до $230 млрд.

Серед інвесторів — Nvidia, Valor Equity Partners та Суверенний фонд Катару.

Залучено також боргове фінансування для закупівлі чіпів Nvidia та розширення суперкомп'ютера Colossus у Мемфісі (Теннессі), потужність якого планують довести до 2 гігават.

Загалом за час свого існування xAI залучила щонайменше 40 мільярдів доларів акціонерного капіталу.