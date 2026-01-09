Курс долара США зріс під час міжбанківських торгів у п'ятницю, 9 січня. Водночас євро не змінився. Про це свідчать дані «Мінфіну».
9 січня 2026, 17:40
Долар на міжбанку зріс, а курс євро не змінився
|
Відкриття 9 січня
|
Закриття 9 січня
|
Зміни
|
43,10/43,13
|
43,15/43,18
|
5/5
|
50,23/50,25
|
50,23/50,25
|
0/0
Офіційний курс: долар — 43,07 грн, євро — 50,14 грн.
Середній курс у банках: 42,80−43,35 грн/долар, 49,95−50,67 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,26−43,40, євро — 50,45−50,70 грн.
