9 січня 2026, 16:22

Рейтинг топ-10 авто 2025 року у світі — хто очолив список

Світовий авторинок у 2025 році змінив лідера. За підсумками 11 місяців продажів у 162 країнах, японський кросовер Toyota RAV4 знову очолив рейтинг найпопулярніших моделей, випередивши Tesla Model Y, яка домінувала раніше. Про це повідомляє Focus2Move.

Рейтинг топ-10 авто 2025 року у світі — хто очолив список

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Топ-10 найбільш продаваних моделей у 2025 році

Рейтинг базується на даних за січень-листопад 2025 року:

  • Toyota RAV4 — лідер ринку (частка 1,2%). Зростання забезпечили ринки Азії та Америки.
  • Toyota Corolla — піднялася на 2-ге місце, попри загальне падіння продажів на 9,7%.
  • Tesla Model Y — опустилася на дві позиції (падіння продажів на 11,7%).
  • Ford F-Series — продемонстрував потужне зростання на 10,7%.
  • Honda CR-V — невелике падіння на 1,9%.
  • Chevrolet Silverado — стабільне зростання (+1,8%).
  • Hyundai Tucson — позитивна динаміка (+4,5%).
  • Toyota Camry — значний приріст популярності (+8,9%).
  • Toyota Hilux — незначне зростання (+0,3%).
  • Volkswagen Tiguan — увірвався в топ-10 зі зростанням на 3,1%.

Криза електромобілів (EV) та зміна пріоритетів

Аналітики фіксують зменшення інтересу до чистих електромобілів у Європі та США. Очікується, що у 2026 році сектор EV у Штатах може зіткнутися з серйозними труднощами. Натомість світовий попит стрімко зміщується в бік гібридів (HEV) та плагін-гібридів (PHEV), темпи зростання яких наприкінці 2025 року випередили чисті електрокари.

Китайська експансія: Geely кидає виклик лідерам

Tesla продовжує домінувати в сегменті EV, але відчуває шалений тиск з боку китайських брендів.

Справжньою сенсацією став Geely Xingyuan, який піднявся на понад 2200 позицій і посів 14-те місце в загальному світовому рейтингу (3-тє місце серед електромобілів).

Компактний Wuling Hongguang Mini EV також показав вражаючий ріст (+81,8%), закріпившись на 15-му місці загального заліку.

Минулий рік довів, що традиційні автогіганти, які зробили ставку на гібридні технології (як Toyota), виявилися більш стійкими до ринкових коливань, ніж виробники виключно електромобілів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
mixerhack
mixerhack
9 січня 2026, 17:33
#
Ну не знаю
пересел на чистую єлектричку в прошлом году и назад возвращаться не собираюсь
