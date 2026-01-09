Світовий авторинок у 2025 році змінив лідера. За підсумками 11 місяців продажів у 162 країнах, японський кросовер Toyota RAV4 знову очолив рейтинг найпопулярніших моделей, випередивши Tesla Model Y, яка домінувала раніше. Про це повідомляє Focus2Move.
Рейтинг топ-10 авто 2025 року у світі — хто очолив список
Топ-10 найбільш продаваних моделей у 2025 році
Рейтинг базується на даних за січень-листопад 2025 року:
- Toyota RAV4 — лідер ринку (частка 1,2%). Зростання забезпечили ринки Азії та Америки.
- Toyota Corolla — піднялася на 2-ге місце, попри загальне падіння продажів на 9,7%.
- Tesla Model Y — опустилася на дві позиції (падіння продажів на 11,7%).
- Ford F-Series — продемонстрував потужне зростання на 10,7%.
- Honda CR-V — невелике падіння на 1,9%.
- Chevrolet Silverado — стабільне зростання (+1,8%).
- Hyundai Tucson — позитивна динаміка (+4,5%).
- Toyota Camry — значний приріст популярності (+8,9%).
- Toyota Hilux — незначне зростання (+0,3%).
- Volkswagen Tiguan — увірвався в топ-10 зі зростанням на 3,1%.
Криза електромобілів (EV) та зміна пріоритетів
Аналітики фіксують зменшення інтересу до чистих електромобілів у Європі та США. Очікується, що у 2026 році сектор EV у Штатах може зіткнутися з серйозними труднощами. Натомість світовий попит стрімко зміщується в бік гібридів (HEV) та плагін-гібридів (PHEV), темпи зростання яких наприкінці 2025 року випередили чисті електрокари.
Китайська експансія: Geely кидає виклик лідерам
Tesla продовжує домінувати в сегменті EV, але відчуває шалений тиск з боку китайських брендів.
Справжньою сенсацією став Geely Xingyuan, який піднявся на понад 2200 позицій і посів 14-те місце в загальному світовому рейтингу (3-тє місце серед електромобілів).
Компактний Wuling Hongguang Mini EV також показав вражаючий ріст (+81,8%), закріпившись на 15-му місці загального заліку.
Минулий рік довів, що традиційні автогіганти, які зробили ставку на гібридні технології (як Toyota), виявилися більш стійкими до ринкових коливань, ніж виробники виключно електромобілів.
