Мінвідновлення назвало найскладніші ділянки доріг через негоду

Україна залишається в полоні складних погодних умов: хуртовини та ожеледиця охопили більшість регіонів. Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив , що дорожні служби перейшли на посилений режим роботи, а штаб Агентства відновлення координує ліквідацію наслідків негоди цілодобово.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Епіцентр негоди — Житомирщина

Найбільший удар стихії припав на Житомирську область, де протягом доби випало до 35 см снігу. Хоча пік циклону вже минув, дорожники продовжують розчищати траси державного значення.

Найскладніші ділянки, де тривають роботи:

М-06 Київ — Чоп: обходи міст Коростишів та Звягель;

М-07 Київ — Ковель — Ягодин: поблизу населеного пункту Бучмани;

М-21 Виступовичі — Житомир: район села Сінгури.

Ситуація на автошляхах країни

Загалом до боротьби зі снігом залучено понад 1400 працівників та 1200 одиниць спецтехніки. Попри складні умови, повної зупинки руху на державних дорогах вдалося уникнути.

Ключові обмеження для вантажівок: Для стабілізації ситуації на важких ділянках діє тимчасова заборона на рух великовагового транспорту на трасах М-06 та Н-22 у межах чотирьох областей:

Рівненської;

Житомирської;

Львівської;

Волинської.

Інформація для водіїв

Дорожні служби приділяють особливу увагу мостам, підйомам та спускам, обробляючи їх протиожеледними сумішами. Влада просить водіїв бути вкрай обережними та за можливості відкласти дальні поїздки.

Гаряча лінія для водіїв: Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію на дорозі, звертайтеся до Агентства відновлення за номером: +380 67 400 60 80 (працює цілодобово).