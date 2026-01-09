Флорида робить крок до створення біткоїн-резерву, Трамп не помилує Сема Бенкмана-Фріда: що нового

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Флорида робить крок до створення біткоїн-резерву: новий законопроєкт пройшов перше читання

Штат Флорида офіційно розпочав розгляд законопроєкту SB 1038, який передбачає створення державного криптовалютного резерву. 7 січня 2026 року документ було передано на розгляд профільного комітету, що відкриває шлях до легалізації інвестицій штату в цифрові активи.

Ключові положення ініціативи:

Автор: сенатор-республіканець Джо Грутерс.

Суть: Департамент фінансових послуг штату отримає повноваження купувати, зберігати та реалізовувати криптоактиви.

Орієнтир на біткоїн: Хоча назва першої криптовалюти в тексті не згадується, документ містить жорстку вимогу: капіталізація активу повинна перевищувати $500 млрд. Наразі під цей критерій підпадає лише біткоїн.

Це вже не перша спроба Флориди зайти на крипторинок. Раніше два аналогічні законопроєкти було відхилено. Новий документ SB 1038 став більш консервативним:

Обмеження ризиків: На відміну від попередніх версій, він забороняє інвестувати кошти пенсійних та трастових фондів у криптоактиви.

Централізація контролю: Нагляд за резервом передається виключно Департаменту фінансових послуг.

Вимога щодо капіталізації запозичена у Техасу та Нью-Гемпширу, де подібні резерви вже успішно функціонують. Зокрема, Техас вже поповнив свій фонд на перші $10 млн.

Зараз проєкт перебуває на розгляді в Комітеті з асигнувань. Якщо він отримає схвалення, його винесуть на голосування в Сенат штату, після чого документ піде на підпис губернатору Рону Десантісу, який раніше висловлював підтримку криптоіндустрії.

Розробники Zcash оголосили про запуск нового гаманця cashZ після виходу з Electric Coin Company

Команда розробників, яка створила популярний гаманець Zashi, анонсувала запуск нового продукту під назвою cashZ. Ця подія сталася менш ніж за добу після того, як вся команда на чолі з CEO Джошем Свіхартом масово залишила компанію Electric Coin Company (ECC).

Причиною розколу став конфлікт із некомерційною організацією Bootstrap, яка керує ECC. Свіхарт заявив про «маніпулятивне управління» та розбіжності у поглядах на майбутнє проєкту. Зокрема, рада директорів Bootstrap блокувала плани щодо залучення зовнішнього фінансування та приватизації гаманця Zashi, вважаючи, що це порушує правила для некомерційних організацій.

Що відомо про новий гаманець cashZ:

База: В основу cashZ ліг той самий вихідний код, що і в Zashi, оскільки його розробляла та сама команда.

Міграція: Розробники обіцяють зробити перехід із Zashi на cashZ максимально простим і безшовним.

Статус: На офіційному сайті вже відкрито лист очікування, куди за перші години записалися понад 5000 користувачів. Офіційний запуск планується протягом найближчих тижнів.

Без шансів на помилування: Трамп залишив Сема Бенкмана-Фріда за ґратами

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що не збирається використовувати своє право на помилування щодо засновника криптобіржі FTX Сема Бенкмана-Фріда. Про це очільник Білого дому заявив у інтерв'ю для The New York Times.

Бенкман-Фрід, який наразі відбуває 25-річне ув’язнення за масштабне шахрайство, опинився у компанії інших одіозних фігур, яким Трамп відмовив у поблажливості. До цього списку також потрапили:

Колишній лідер Венесуели Ніколас Мадуро (нещодавно затриманий спецназом США);

Музичний магнат Шон «Дідді» Комбс;

Екссенатор Роберт Менендес.

Раніше у ЗМІ ширилися чутки про те, що батьки Сема Бенкмана-Фріда та група впливових юристів готують ґрунт для звільнення сина, розробляючи спеціальні стратегічні меморандуми. Консервативна активістка Лора Лумер навіть заявляла про існування «багатомільйонної кампанії» з метою переконати Трампа підписати акт про помилування.

Однак ці зусилля не дали результату. Більше того, Міністерство юстиції США взагалі не включало Бенкмана-Фріда до переліку осіб, рекомендованих на помилування у 2025−2026 роках.

Попри те, що Трамп виявив милосердя до засновника Silk Road Росса Ульбріхта та ексголови Binance Чанпена Чжао, ситуація з Фрідом докорінно інша. Його звинувачують у крадіжці мільярдів доларів клієнтських коштів, що зробило його антигероєм для всієї криптоспільноти.

Крах Truebit: хакери викрали $26 млн через «діру» в старому коді, токен TRU обвалився до нуля

Протокол верифікації на базі Ethereum — Truebit — став жертвою масштабної хакерської атаки. 8 січня зловмисники скористалися критичною вразливістю системи, вивівши 8535 ETH, що за поточним курсом становить приблизно $26,4 млн.

За даними аналітиків Lookonchain та незалежного дослідника Вільяма Лі (Weilin Li), причиною став старий смартконтракт, розгорнутий ще п'ять років тому.

Механіка атаки: Хакери виявили помилку у функції випуску токенів (minting), де ціна була встановлена некоректно. Це дозволило їм масово скуповувати нативні токени TRU за штучно заниженою ціною, фактично «викачавши» ліквідність із протоколу.

Дві групи хакерів: Експерти припускають, що атаку здійснили дві незалежні групи зловмисників. Перша зірвала куш у $26 млн, тоді як друга встигла вивести близько $250 000.

Розробники Truebit підтвердили факт зламу, проте уточнили, що постраждав лише один конкретний контракт. Наразі триває внутрішнє розслідування, а команда проєкту вже звернулася до правоохоронних органів.

Ринок відреагував на новину миттєво. Вартість токена TRU обвалилася майже на 100% лише за добу. На цей момент монета практично знецінилася і торгується на рівні $0,00007212, що фактично означає повну втрату капіталізації.

Цей інцидент вкотре підкреслив ризики використання застарілих смартконтрактів, які не проходили регулярних аудитів безпеки з урахуванням нових методів атак.