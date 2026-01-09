Bitunix піднімається в глобальних крипторейтингах завдяки річному зростанню

Bitunix , найшвидше зростаюча криптовалютна біржа в світі, зміцнила свої позиції на ряді найбільш авторитетних рейтингових платформ в криптоіндустрії, що відображає зростання її впливу як на ф'ючерсних, так і на спотових ринках протягом 2025 року.

У рейтингах ф'ючерсів CoinMarketCapBitunix піднялася з 45-го на 33-е місце, а за даними CoinGecko поліпшила позицію з 38-го на 27-е. CryptoRank зафіксував один з найпомітніших стрибків: Bitunix піднялася з 24-го на 11-те місце в глобальному рейтингу ф'ючерсів.

Додатковий прогрес був відзначений на CoinStats, де біржа піднялася з 41-го на 28-е місце, а також на Coinglass, де Bitunix вперше увійшла в рейтинг, відразу дебютувавши на 10-й позиції. CoinCarp також включив Bitunix в список нових учасників, розмістивши її на 35-му місці.

Схожий річний прогрес був досягнутий і в рейтингах спотового ринку. На CoinMarketCap Bitunix поліпшила позицію з 50-го на 39-е місце, а в рейтингах CoinGecko піднялася з 48-го на 34-е. За даними CryptoRank біржа виросла з 33-го до 21-го місця, а Coinranking відобразив поліпшення з 34-го на 25-е місце.

Крім того, біржа Bitunix отримала нові позиції в спотових рейтингах CoinDesk — 40-е місце і Messari — 30-е місце, що додатково розширило її присутність серед провідних провайдерів ринкових даних.

Користувацький підхід, як основа зростання Bitunix в рейтингах

Рейтинги бірж, як правило, змінюються в міру поліпшення ключових фундаментальних показників, включаючи якість ліквідності, прозорість, стандарти безпеки і загальну надійність платформи. Прогрес Bitunix відображає послідовний розвиток за всіма цими напрямками.

«Ми багато працювали і досягли значного прогресу в усіх аспектах з самого першого дня. Все це визнання — результат того, що в кожному прийнятому нами рішенні ми завжди ставили користувача в центр уваги, будь то питання безпеки, прозорості, регулювання або розробка нових функцій. Ми щиро прагнули надавати найкращі послуги як криптовалютна біржа, і такі зусилля завжди стають помітними та отримують заслужене визнання», — зазначив Стівен Гу, директор зі стратегії (CSO) біржі Bitunix.

Заснована в 2021 році, Bitunix сьогодні обслуговує користувачів у понад 100 країнах, збільшуючи активність на платформі та її видимість на провідних рейтингових ресурсах. Прозорість була посилена із запуском Proof of Reserves, який дозволяє користувачам перевіряти забезпеченість активів через публічну та доступну систему. У сфері безпеки Bitunixінтегрувала Fireblocks для кастодіального зберігання активів і Elliptic для моніторингу транзакцій, що підтримало стабільність платформи на тлі зростання торгових обсягів.

Продуктові оновлення в 2025 році сприяли зростанню залученості користувачів, включаючи Ultra K-Line з просунутими свічковими графіками, мультивіконний режим на 16 графіків, Coin-M Perpetual Futures і Bitunix Earn. Запуск Bitunix Care Fund — резервного фонду в розмірі 30 млн USDC — додатково зміцнив довіру користувачів.

Прогрес Bitunix також отримав визнання з боку індустрії. У 2025 році біржа стала переможцем у номінації Best Emerging Exchange на FinanceFeeds Awards, була названа Breakthrough Platform of the Year на Cripto Latin Fest і отримала нагороду Best Growing Exchange від Cexfinder.

У сукупності ці фактори підтримали річне зростання Bitunix у глобальних рейтингах спотового та деривативного ринків.

Заглядаючи вперед, у 2026 рік, біржа Bitunix планує продовжувати розвиток на основі вже закладеного фундаменту. За словами команди, пріоритетами залишаться більш глибока ліквідність на ключових ринках, підвищені стандарти прозорості, інституційний рівень безпеки як базовий стандарт, а також більш ефективні торгові інструменти, що знижують тертя для активних і професійних трейдерів.

Як показують рейтинги, траєкторія Bitunix сформована довгостроковою стратегією і послідовними поліпшеннями — підходом, який біржа має намір зберігати і на наступному етапі свого зростання.

Про Bitunix

Bitunix — це глобальна криптовалютна деривативна біржа, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах світу. Платформа Bitunix прагне забезпечити кожному користувачеві прозоре, відповідне вимогам і безпечне торговельне середовище. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC для забезпечення безпеки та дотримання нормативних вимог.

Завдяки глобальним стандартам захисту, таким як Proof of Reserves (POR) і Bitunix Care Fund, Bitunix ставить довіру користувачів і безпеку коштів у пріоритет. Система графіків K-Line Ultra забезпечує безперебійний торговий досвід як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

