Курс валют у п'ятницю: долар та євро продовжують дорожчати

У п'ятницю, 9 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 18 копійок у продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці знизився на 3 копійки, а у продажу зріс на 6 копійок. Євро подорожчало на 17 копійок у купівлі та на 14 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,70−43,36 грн. Євро купують за 49,90 грн, а продають за 50,70 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,20−43,42, євро — 50,50−50,79 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,10−43,13 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,22−50,24 грн/євро.

