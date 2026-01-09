Multi від Мінфін
9 січня 2026, 8:01

Внутрішній ринок вживаних авто в Україні сповільнився: які моделі найчастіше купують

2025 рік став для внутрішнього ринку вживаних авто часом великої корекції. Загалом українці уклали майже 896 тисяч угод, що на 18,9% менше, ніж торік. Попри стиснення ринку, кінець року виявився аномально активним: у грудні зафіксовано 80 тисяч перепродажів. Втім, експерти пояснюють такий стрибок не лише зміною податків у 2026-му, а й стабілізацією баз даних МВС, які «зависли» наприкінці минулого року. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

Внутрішній ринок вживаних авто в Україні сповільнився: які моделі найчастіше купують
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Рейтинг брендів

У командному заліку лідери розподілилися за вельми контрастними сценаріями. Volkswagen — абсолютний чемпіон. Його відрив від конкурентів настільки великий, що німецька марка залишається недосяжною для переслідувачів.

Renault стабільно тримає «срібло», проте йому у спину дихає ВАЗ. Причина феноменальної живучості «Лади» — критично низька ціна. Для багатьох покупців це вибір між «хоч якимось авто» за ціною смартфона та пішими прогулянками.

На четвертому місці BMW, який обійшов за популярністю Skoda та Toyota — вони зайняли п'яте та шосте місце відповідно.

Топ-10 моделей: Passat vs Lanos

Список найпопулярніших моделей очолює Volkswagen Passat. Його головним антагоністом залишається Daewoo Lanos, який десятиліттями слугує головним вхідним квитком в автосвіт для українців. Трійку лідерів замикає Skoda Octavia.

Люксові авто

Навіть у складні часи сегмент Luxury демонструє активність. Найпопулярнішою дорогою маркою став Porsche (понад 3000 угод).

Серед по-справжньому рідкісних авто у 2025 році українці перепродали понад 100 Bentley та близько 50 Rolls-Royce. Італійський сегмент був представлений майже 150 Maserati та приблизно 20 Lamborghini.

Британський Aston Martin обрали близько двох десятків людей, тоді як ексклюзивні суперкари дісталися одиницям: нових власників знайшли 3 McLaren і 11 Ferrari. Навіть ультрапреміальний Maybach зміг привабити п’ятьох покупців.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
