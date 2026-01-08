Погіршення погодних умов у західних областях України спричинило логістичні труднощі для Нової пошти. Через сильні снігопади, ожеледицю та серію ДТП рух на окремих ділянках трас залишається обмеженим, що безпосередньо впливає на терміни доставки відправлень. Про це повідомляє пресслужба компанії.
8 січня 2026, 18:15
Нова пошта попереджає про можливі затримки доставок на заході України
Деталі
Ситуація на дорогах західного регіону залишається складною:
- Перекриття руху: Поліція була змушена тимчасово зупинити рух на найбільш небезпечних ділянках автошляхів для запобігання новим аваріям.
- Обмеження для вантажівок: Зокрема, у Волинській та Рівненській областях введені обмеження на рух великогабаритного транспорту.
- Робота спецтехніки: На місцях снігових заметів цілодобово працюють дорожні служби, намагаючись відновити проїзд.
«Через сніг, ожеледицю та спричинені ними ДТП можливі затримки. Ми працюємо в посиленому режимі, щоб доставити ваші відправлення, щойно це дозволять дорожні умови», — йдеться у повідомленні поштового оператора.
