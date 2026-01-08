Нова пошта попереджає про можливі затримки доставок на заході України

Погіршення погодних умов у західних областях України спричинило логістичні труднощі для Нової пошти. Через сильні снігопади, ожеледицю та серію ДТП рух на окремих ділянках трас залишається обмеженим, що безпосередньо впливає на терміни доставки відправлень. Про це повідомляє пресслужба компанії.