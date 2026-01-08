До закриття міжбанку в четвер, 8 січня, курс долара зріс на 19 копійок у купівлі та продажу, євро подорожчало на 18 копійок у купівлі та на 17 копійок у продажу.
8 січня 2026, 17:41
Долар та євро стрімко подорожчали на міжбанку
|
Відкриття 8 січня
|
Закриття 8 січня
|
Зміни
|
42,91/42,94
|
43,10/43,13
|
19/19
|
50,11/50,13
|
50,29/50,30
|
18/17
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,65−43,25 грн. Євро купують за 49,80 грн, а продають за 50,52 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,23−43,36, євро — 50,33−50,65 грн.
Джерело: Мінфін
