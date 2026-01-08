Samsung попереджає про подорожчання гаджетів: дефіцит чипів пам'яті вдарить по всьому ринку

Технологічний гігант Samsung Electronics прогнозує неминуче зростання цін на електроніку в усьому світі. Причиною став гострий дефіцит чипів пам'яті, що змушує виробників переглядати вартість кінцевої продукції — від смартфонів до побутової техніки. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ціни зростають прямо зараз»

Незважаючи на те, що Samsung є найбільшим у світі виробником пам'яті, компанія також відчуває тиск через зростання собівартості компонентів. Президент і голова глобального маркетингу Samsung Вонджін Лі в інтерв'ю на виставці CES підкреслив серйозність ситуації.

«Проблеми з постачанням напівпровідників торкнуться кожного. Ціни зростають навіть у цей момент, поки ми говоримо. Ми не хочемо перекладати цей тягар на споживачів, але настане момент, коли нам доведеться реально розглянути питання перегляду цін на наші товари», — заявив Вонджін Лі.

Чому виник дефіцит

Головним драйвером кризи став бум штучного інтелекту (ШІ). Будівництво нових дата-центрів вимагає величезної кількості пам'яті з високою пропускною здатністю. Це призвело до того, що виробничі лінії переорієнтовані на дорогі ШІ-чипи, що створює дефіцит пам'яті для звичайних пристроїв.

Аналітики Counterpoint Research прогнозують зростання вартості модулів пам'яті на 50% вже до другого кварталу 2026 року. Такі компанії, як Dell, Xiaomi та Lenovo, вже почали накопичувати запаси або попереджати клієнтів про можливе підвищення цін.

Оптимізм на тлі кризи

Попри цінові виклики, Samsung дивиться у 2026 рік з оптимізмом. Вонджін Лі вважає, що поява ШІ-функцій у смартфоах стимулюватиме користувачів оновлювати свої гаджети швидше, ніж зазвичай.

Крім того, вертикальна інтеграція Samsung (здатність самостійно виготовляти пам'ять для власних пристроїв) дає компанії суттєву перевагу над конкурентами, які повністю залежать від зовнішніх постачальників.