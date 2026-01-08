Samsung попереджає про подорожчання гаджетів: дефіцит чипів пам'яті вдарить по всьому ринку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 січня 2026, 10:02

Samsung попереджає про подорожчання гаджетів: дефіцит чипів пам'яті вдарить по всьому ринку

Технологічний гігант Samsung Electronics прогнозує неминуче зростання цін на електроніку в усьому світі. Причиною став гострий дефіцит чипів пам'яті, що змушує виробників переглядати вартість кінцевої продукції — від смартфонів до побутової техніки. Про це повідомляє Bloomberg.

Samsung попереджає про подорожчання гаджетів: дефіцит чипів пам'яті вдарить по всьому ринку
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Ціни зростають прямо зараз»

Незважаючи на те, що Samsung є найбільшим у світі виробником пам'яті, компанія також відчуває тиск через зростання собівартості компонентів. Президент і голова глобального маркетингу Samsung Вонджін Лі в інтерв'ю на виставці CES підкреслив серйозність ситуації.

«Проблеми з постачанням напівпровідників торкнуться кожного. Ціни зростають навіть у цей момент, поки ми говоримо. Ми не хочемо перекладати цей тягар на споживачів, але настане момент, коли нам доведеться реально розглянути питання перегляду цін на наші товари», — заявив Вонджін Лі.

Чому виник дефіцит

Головним драйвером кризи став бум штучного інтелекту (ШІ). Будівництво нових дата-центрів вимагає величезної кількості пам'яті з високою пропускною здатністю. Це призвело до того, що виробничі лінії переорієнтовані на дорогі ШІ-чипи, що створює дефіцит пам'яті для звичайних пристроїв.

Аналітики Counterpoint Research прогнозують зростання вартості модулів пам'яті на 50% вже до другого кварталу 2026 року. Такі компанії, як Dell, Xiaomi та Lenovo, вже почали накопичувати запаси або попереджати клієнтів про можливе підвищення цін.

Оптимізм на тлі кризи

Попри цінові виклики, Samsung дивиться у 2026 рік з оптимізмом. Вонджін Лі вважає, що поява ШІ-функцій у смартфоах стимулюватиме користувачів оновлювати свої гаджети швидше, ніж зазвичай.

Крім того, вертикальна інтеграція Samsung (здатність самостійно виготовляти пам'ять для власних пристроїв) дає компанії суттєву перевагу над конкурентами, які повністю залежать від зовнішніх постачальників.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами