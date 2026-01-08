Фейкові права: Кіберполіція попереджає про нову схему обману майбутніх водіїв

Головний сервісний центр МВС та Департамент кіберполіції зафіксували сплеск активності шахраїв у соцмережах. Зловмисники пропонують українцям виготовити перше посвідчення водія «під ключ» із доставкою поштою, гарантуючи його легальність та відображення в державних реєстрах. Правоохоронці наголошують: це 100% шахрайство, метою якого є викрадення ваших грошей та персональних даних. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому перші права не можуть прийти поштою

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340, процедура отримання першого водійського документа (який видається на 2 роки) суворо регламентована:

Тільки особисто: Посвідчення видається виключно в руки замовнику в сервісному центрі МВС.

Після іспиту: Обов’язковою умовою є успішне складання практичного іспиту.

Без довіреностей: Документ не можна отримати через родичів чи за нотаріальною довіреністю — лише під власний підпис та після пред’явлення паспорта.

Як працює схема зловмисників

Шахраї використовують продуманий алгоритм, щоб виманити якомога більше коштів:

Обіцянка «зв'язків»: Переконують, що мають знайомих у СЦ МВС.

Гарантія в «Дії»: Запевняють, що документ з'явиться в електронних реєстрах.

Вимагання доплат: Після першого внеску просять «докинути» грошей за терміновість або внесення в базу.

Жертва отримує на пошті фізичний шматок пластику, який не має юридичної сили та не відображається онлайн. Після цього продавці зникають і блокують клієнта.

Кримінальна відповідальність для покупців

Поліція нагадує, що відповідальність несе не лише той, хто виготовляє фальшивку, а й той, хто її використовує. Згідно з ч. 4 ст. 358 ККУ, використання підроблених документів карається штрафом, арештом або обмеженням волі.

Коли доставка поштою є законною

Поштове відправлення можливе тільки для повторного отримання документів. Ви можете замовити доставку онлайн через Кабінет водія або застосунок «Дія» лише у двох випадках:

якщо ви обмінюєте старе посвідчення на нове;

якщо ви відновлюєте документ після втрати чи викрадення.

В обох випадках ваші дані вже мають бути в реєстрах МВС.