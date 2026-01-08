Фейкові права: Кіберполіція попереджає про нову схему обману майбутніх водіїв

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 січня 2026, 9:35

Фейкові права: Кіберполіція попереджає про нову схему обману майбутніх водіїв

Головний сервісний центр МВС та Департамент кіберполіції зафіксували сплеск активності шахраїв у соцмережах. Зловмисники пропонують українцям виготовити перше посвідчення водія «під ключ» із доставкою поштою, гарантуючи його легальність та відображення в державних реєстрах. Правоохоронці наголошують: це 100% шахрайство, метою якого є викрадення ваших грошей та персональних даних. Про це повідомляє пресслужба кіберполіції.

Фейкові права: Кіберполіція попереджає про нову схему обману майбутніх водіїв
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Чому перші права не можуть прийти поштою

Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 340, процедура отримання першого водійського документа (який видається на 2 роки) суворо регламентована:

  • Тільки особисто: Посвідчення видається виключно в руки замовнику в сервісному центрі МВС.
  • Після іспиту: Обов’язковою умовою є успішне складання практичного іспиту.
  • Без довіреностей: Документ не можна отримати через родичів чи за нотаріальною довіреністю — лише під власний підпис та після пред’явлення паспорта.

Як працює схема зловмисників

Шахраї використовують продуманий алгоритм, щоб виманити якомога більше коштів:

  • Обіцянка «зв'язків»: Переконують, що мають знайомих у СЦ МВС.
  • Гарантія в «Дії»: Запевняють, що документ з'явиться в електронних реєстрах.
  • Вимагання доплат: Після першого внеску просять «докинути» грошей за терміновість або внесення в базу.

Жертва отримує на пошті фізичний шматок пластику, який не має юридичної сили та не відображається онлайн. Після цього продавці зникають і блокують клієнта.

Кримінальна відповідальність для покупців

Поліція нагадує, що відповідальність несе не лише той, хто виготовляє фальшивку, а й той, хто її використовує. Згідно з ч. 4 ст. 358 ККУ, використання підроблених документів карається штрафом, арештом або обмеженням волі.

Коли доставка поштою є законною

Поштове відправлення можливе тільки для повторного отримання документів. Ви можете замовити доставку онлайн через Кабінет водія або застосунок «Дія» лише у двох випадках:

  • якщо ви обмінюєте старе посвідчення на нове;
  • якщо ви відновлюєте документ після втрати чи викрадення.

В обох випадках ваші дані вже мають бути в реєстрах МВС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами