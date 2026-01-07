Авторинок України у 2025 році: 20 найпопулярніших нових моделей

Попри складні економічні умови, ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував стійкість. За даними асоціації «Укравтопром», протягом 2025 року український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. Це на 17% перевищує показник 2024 року.

Беззаперечним лідером симпатій українців залишається кросовер бюджетного сегмента, проте у першій п'ятірці закріпилися одразу дві електричні моделі китайського виробництва, що свідчить про стрімку електромобілізацію ринку.

Лідери продажів у 2025 році

Верхівку рейтингу впевнено тримає Renault Duster — протягом року було реалізовано 5371 таких авто. Другу сходинку посів японський бестселер Toyota RAV-4 (3614 од.), а замикає трійку лідерів електрична новинка від німецького концерну — Volkswagen ID.Unyx (3162 од.).

До першої десятки найпопулярніших авто також увійшли:

BYD Song Plus — 2995 од.

Hyundai Tucson — 2427 од.

Toyota Land Cruiser Prado — 2174 од.

Skoda Kodiaq — 1994 од.

Skoda Octavia — 1661 од.

Mazda CX5 — 1653 од.

BYD Leopard 3 — 1623 од.

Нижня частина рейтингу демонструє високу конкуренцію між європейськими, японськими брендами та новими гравцями ринку електромобілів:

Volkswagen Touareg — 1611 од.

Zeekr 7X — 1558 од.

Kia Sportage — 1481 од.

BYD Sea Lion 07 — 1342 од.

Honda eNS1 — 1300 од.

Suzuki SX4 — 1182 од.

Zeekr 001 — 1158 од.

Skoda Karoq — 1053 од.

Suzuki Vitara — 984 од.

Toyota Yaris Cross — 965 од.

