Попри складні економічні умови, ринок нових легкових автомобілів в Україні продемонстрував стійкість. За даними асоціації «Укравтопром», протягом 2025 року український автопарк поповнили 81,3 тис. нових легковиків. Це на 17% перевищує показник 2024 року.
Авторинок України у 2025 році: 20 найпопулярніших нових моделей
Беззаперечним лідером симпатій українців залишається кросовер бюджетного сегмента, проте у першій п'ятірці закріпилися одразу дві електричні моделі китайського виробництва, що свідчить про стрімку електромобілізацію ринку.
Лідери продажів у 2025 році
Верхівку рейтингу впевнено тримає Renault Duster — протягом року було реалізовано 5371 таких авто. Другу сходинку посів японський бестселер Toyota RAV-4 (3614 од.), а замикає трійку лідерів електрична новинка від німецького концерну — Volkswagen ID.Unyx (3162 од.).
До першої десятки найпопулярніших авто також увійшли:
- BYD Song Plus — 2995 од.
- Hyundai Tucson — 2427 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 2174 од.
- Skoda Kodiaq — 1994 од.
- Skoda Octavia — 1661 од.
- Mazda CX5 — 1653 од.
- BYD Leopard 3 — 1623 од.
Нижня частина рейтингу демонструє високу конкуренцію між європейськими, японськими брендами та новими гравцями ринку електромобілів:
- Volkswagen Touareg — 1611 од.
- Zeekr 7X — 1558 од.
- Kia Sportage — 1481 од.
- BYD Sea Lion 07 — 1342 од.
- Honda eNS1 — 1300 од.
- Suzuki SX4 — 1182 од.
- Zeekr 001 — 1158 од.
- Skoda Karoq — 1053 од.
- Suzuki Vitara — 984 од.
- Toyota Yaris Cross — 965 од.
