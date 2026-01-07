Multi від Мінфін
7 січня 2026, 19:00

Samsung на CES 2026 показала нову AV-екосистему на базі ШІ

Компанія Samsung Electronics у межах виставки CES 2026 презентувала власне бачення розвитку споживчої електроніки на базі штучного інтелекту під час події The First Look. Центральною ідеєю презентації стала концепція «AI-компаньйона», який поєднує аудіо-візуальні рішення, побутову техніку та сервіси в єдину екосистему й супроводжує користувача протягом дня.

Компанія Samsung Electronics у межах виставки CES 2026 презентувала власне бачення розвитку споживчої електроніки на базі штучного інтелекту під час події The First Look.

Ключовий акцент цього року Samsung зробила на напрямі AV. Компанія представила нове покоління дисплеїв, у яких поєднані передове апаратне забезпечення та інтелектуальні AI-функції. Центральним елементом лінійки став перший у світі 130-дюймовий телевізор Micro RGB. Модель демонструє принципово новий підхід до формування зображення: кожен мікроскопічний червоний, зелений і синій діод світиться незалежно, що дозволяє досягти максимально широкого та точного колірного спектра. Завдяки Micro RGB AI Engine Pro телевізор у режимі реального часу аналізує сцену й оптимізує яскравість, контраст і відтінки, а дизайн Timeless Frame перетворює пристрій на повноцінний елемент інтер'єру, а не просто великий екран.

Розвиток AV-екосистеми Samsung доповнюють нові аудіорішення. Компанія розширює лінійку AV Audio, роблячи акцент на глибокій інтеграції звуку з відеоконтентом і просторовим сприйняттям. Аудіосистеми нового покоління працюють у зв’язці з телевізорами, підлаштовуючи звук під тип контенту, сцену та навіть акустику приміщення, що наближає домашній перегляд до рівня кінотеатру.
Окрему увагу під час The First Look було приділено проєкторам. Samsung показала портативні рішення, які завдяки штучному інтелекту можуть автоматично коригувати зображення залежно від поверхні, кута проєкції та умов освітлення. Такий підхід розширює сценарії використання — від класичного перегляду фільмів до гнучкого мультимедійного контенту в різних зонах дому.

Ще одним важливим блоком презентації стала ігрова лінійка моніторів Odyssey. У 2026 році Samsung робить ставку на зростання роздільної здатності, частоти оновлення та занурення в контент, презентуючи нові моделі для геймерів і професійних користувачів. Компанія позиціонує монітори Odyssey як частину ширшої AV-стратегії, де дисплей, звук і програмні можливості працюють як єдине ціле.

Таким чином, CES 2026 стала для Samsung майданчиком, на якому компанія продемонструвала перехід від окремих пристроїв до комплексного AI-досвіду, де телевізори, аудіосистеми, проєктори та монітори формують цілісну інтелектуальну екосистему для дому.

