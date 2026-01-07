У середу, 7 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.
7 січня 2026, 10:28
Курс валют у середу: долар у банках подорожчав на 10 копійок
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився і зріс на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,30−42,79 грн. Євро купують за 49,50 грн, а продають за 50,21 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,65−42,85, євро — 50,05−50,30 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,57−42,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,73−49,75 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі