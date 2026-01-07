Курс валют у середу: долар у банках подорожчав на 10 копійок

У середу, 7 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився і зріс на 5 копійок у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,30−42,79 грн. Євро купують за 49,50 грн, а продають за 50,21 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,65−42,85, євро — 50,05−50,30 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,57−42,60 грн/$. Торги євро проходять на рівні 49,73−49,75 грн/євро.

Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту