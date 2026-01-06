У вівторок, 6 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 2 копійки у купівлі та на 10 копійок у продажу.
6 січня 2026, 10:36
Курс валют у вівторок: євро подорожчало на 10 копійок
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,15−42,60 грн. Євро купують за 49,37 грн, а продають за 50,00 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,45−42,56, євро — 49,80−50,05 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,42−42,45 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 49,75−49,78 грн/євро.
Джерело: Мінфін
Коментарі