Зміна лідерів і рекордне зростання: підсумки ринку нових авто у 2025 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 січня 2026, 10:09

Зміна лідерів і рекордне зростання: підсумки ринку нових авто у 2025 році

Український авторинок продемонстрував найкращу динаміку з початку повномасштабного вторгнення. У 2025 році було реалізовано 81,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж роком раніше. Це найвищий показник ринку за останні чотири роки, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Зміна лідерів і рекордне зростання: підсумки ринку нових авто у 2025 році
Фото: freepik

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Китайська експансія: новий лідер ринку

Головною сенсацією року стала зміна багаторічного лідера. Першу сходинку рейтингу посів китайський бренд BYD. За рік українці придбали 10 352 автівки цієї марки, що у п'ять разів (+401%) більше порівняно з 2024 роком.

Японська Toyota, яка тривалий час утримувала першість, опустилася на друге місце з невеликим відставанням та падінням продажів на 5%.

Топ-10 марок 2025 року:

  • BYD — 10 352 од. (+401%)
  • Toyota — 10 181 од. (-5%)
  • Volkswagen — 7 380 од. (+51%)
  • Renault — 6 281 од. (-14%)
  • Skoda — 6 153 од. (+22%)
  • BMW — 3 757 од. (-22%)
  • Hyundai — 3 633 од. (+39%)
  • Zeekr — 2 984 од. (+264%)
  • Audi — 2 864 од. (+42%)
  • Honda — 2 655 од. (+31%)

Найпопулярніші моделі

Попри лідерство китайських брендів у загальному заліку марок, титул «найулюбленішого автомобіля українців» зберіг перевірений часом кросовер.

1 місце: Renault Duster — абсолютний бестселер року.

2 місце: Toyota RAV-4.

3 місце: Volkswagen ID.Unyx (новий електричний кросовер, що стрімко увірвався в трійку лідерів).

Ключові тренди року

Домінування електромобілів та гібридів: Високі показники BYD та ZEEKR свідчать про те, що українці масово переходять на «зелені» авто, зокрема китайського виробництва.

Попри загальне зростання ринку, такі бренди як BMW та Renault продемонстрували спад, тоді як Audi та Skoda, навпаки, наростили обсяги.

Переваги оформлення полісу ОСЦПВ на «Мінфіні»

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами