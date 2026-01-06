Зміна лідерів і рекордне зростання: підсумки ринку нових авто у 2025 році

Український авторинок продемонстрував найкращу динаміку з початку повномасштабного вторгнення. У 2025 році було реалізовано 81,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 17% більше, ніж роком раніше. Це найвищий показник ринку за останні чотири роки, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Китайська експансія: новий лідер ринку

Головною сенсацією року стала зміна багаторічного лідера. Першу сходинку рейтингу посів китайський бренд BYD. За рік українці придбали 10 352 автівки цієї марки, що у п'ять разів (+401%) більше порівняно з 2024 роком.

Японська Toyota, яка тривалий час утримувала першість, опустилася на друге місце з невеликим відставанням та падінням продажів на 5%.

Топ-10 марок 2025 року:

BYD — 10 352 од. (+401%)

Toyota — 10 181 од. (-5%)

Volkswagen — 7 380 од. (+51%)

Renault — 6 281 од. (-14%)

Skoda — 6 153 од. (+22%)

BMW — 3 757 од. (-22%)

Hyundai — 3 633 од. (+39%)

Zeekr — 2 984 од. (+264%)

Audi — 2 864 од. (+42%)

Honda — 2 655 од. (+31%)

Найпопулярніші моделі

Попри лідерство китайських брендів у загальному заліку марок, титул «найулюбленішого автомобіля українців» зберіг перевірений часом кросовер.

1 місце: Renault Duster — абсолютний бестселер року.

2 місце: Toyota RAV-4.

3 місце: Volkswagen ID.Unyx (новий електричний кросовер, що стрімко увірвався в трійку лідерів).

Ключові тренди року

Домінування електромобілів та гібридів: Високі показники BYD та ZEEKR свідчать про те, що українці масово переходять на «зелені» авто, зокрема китайського виробництва.

Попри загальне зростання ринку, такі бренди як BMW та Renault продемонстрували спад, тоді як Audi та Skoda, навпаки, наростили обсяги.

